Sono guai per Francesca Michielin! La cantante è caduta dalle scale del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2025 e per questo si è infortunata prima della kermesse canora. Ecco cosa è successo e come sta oggi.

Sanremo 2025: Francesca Michielin si infortuna

Il countdown per il Festival di Sanremo 2025 sta per scadere finalmente e tutti gli artisti sono pronti a farci conoscere meglio i loro brani, sera dopo sera. Francesca Michielin però, prima dell’avvio della manifestazione, ha avuto a che fare con un infortunio! Su Instagram la cantante ha fatto sapere di essersi infortunata. Nonostante il guaio fisico però è comunque in viaggio verso la città dei fiori. Il che è sicuramente una nota positiva sebbene abbia riscontrato questo problema.

Mediante i suoi profili social, la cantante ha pubblicato delle foto dove si è mostrata all’interno del van, con la gamba sollevata sul sedile e un tutore a proteggerla. Il guaio riscontrato da Francesca Michielin però non sembra averla fermata. Ma cosa è accaduto? Ecco cosa ha raccontato:

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”. Nella didascalia Francesca Michielin ha citato anche un suo brano storico, come potete leggere.

Il post Instagram di Francesca Michielin

Con queste dichiarazioni Francesca Michielin ha fatto sapere di essersi fatta male a poco dal Festival di Sanremo 2025, dove si esibirà con la canzone Fango e Paradiso. Dopo la prima volta nel 2016 con Nessun grado di separazione, è arrivata poi nel 2021 in duetto con Fedez e da direttrice d’orchestra di Emma nel 2022 (con tanto di esibizione insieme durante la serata delle cover).

Quest’anno Francesca Michielin anche se infortunata, ci sarà! La sua canzone come rivelato in un’intervista a Leggo è un pezzo dedicato alla rinascita, dopo i problemi di salute riscontrati con la rimozione di un rene:

“Ho vissuto una profonda crisi. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, avevo il diaframma bloccato, non riuscivo più a cantare e mi sono pure chiesta se ci sarei riuscita ancora. Ho temuto di non potere più essere come prima. E, invece, esiste una rinascita. Non si deve pensare mai di essere meno di prima”.

Oggi Francesca Michielin sta bene e a Sanremo ci sarà! L’infortunio di queste ore non ostacolerà la sua esibizione.