Chiusura con la casa discografica dopo l’esclusione per due anni dai ‘no’ a Sanremo. Parla Michele Bravi

Dal Festival di Sanremo per ben 2 anni Michele Bravi ha visto la sua esclusione. A raccontarlo è stato lui in un lungo video, dove ha confidato: “Ha causato la chiusura con la mia casa discografica”

L’esclusione di Michele Bravi

A due mesi di distanza dallo spoiler di Lino Banfi a Domenica In, Michele Bravi ha postato un lungo messaggio sui propri social dove parla di questa vicenda che sembra avere a che fare con una canzone sull’Alzheimer che il cantante aveva deciso di dedicare ai suoi nonni. Un pezzo peraltro escluso dal Festival di Sanremo. La situazione ha causato, tra le altre cose, la rottura con EMI Records / Universal Music Italia.

LEGGI ANCHE: Bianca Balti incanta l’Ariston, la modella debutta come co-conduttrice di Sanremo 2025 (VIDEO)

Su Instagram con un video, Michele Bravi ha raccontato: “È il 15 dicembre 2024 e, ad un certo punto, il telefono mi impazzisce a causa di una serie infinita di messaggi, il cui succo era: ‘Guarda che Lino Banfi ha spoilerato tutto‘”.

Riguardo al cortometraggio su questo delicato tema, l’attore con Mara Venier aveva fatto riferimento proprio alla canzone di Michele Bravi, scritta due anni fa. Proprio a riguardo Michele Bravi ha spiegato di cosa tratta questa canzone:

“Si tratta di una canzone in cui racconto la storia d’amore delle due persone più importanti della mia vita, che sono nonno Luigi e nonna Graziella. La storia dei miei nonni è una storia piena di umiltà, ma anche di dolori”, perché ad un certo punto arriva la malattia, “quella che cancella i ricordi, l’Alzheimer“.

LEGGI ANCHE: Damiano David fa ballare tutto l’Ariston con la sua hit ‘Born with a Broken Heart’ (VIDEO)

Un pensiero che voleva essere quindi un regalo per l’anniversario dei suoi nonni che, nemmeno a dirlo, coincide con la finale del Festival di Sanremo 2025. Nel suo lungo discorso Michele Bravi ha raccontato che ha provato a presentarla al Festival, ma non è andata come sperato:

“Ho provato a proporla a Sanremo per 2 anni, non è andata. Sanremo è una gara e, quindi, ci sta che delle volte ti dicano di ‘NO’. Quello che mi è dispiaciuto è che la finale di Sanremo sarà il 15 febbraio, che è il giorno dell’anniversario di matrimonio dei miei nonni. Sarebbe stato bellissimo portare questo brano là sopra, su quel palco, con l’orchestra, proprio quel giorno”.

Nonostante tutto, però, Michele Bravi ci ha tenuto a spendere parole d’affetto per Carlo Conti: “Senza Carlo oggi non farei questo lavoro. È stato lui a scegliermi con Il Diario Degli Errori. Carlo vai e spacca tutto!“. Ma non è finita perché questa situazione che ha provocato l’esclusione del cantante da Sanremo, ha causato la rottura tra il cantante e la sua casa discografica:

“Io, negli ultimi 10 anni, se non sbaglio, sono sempre stato accompagnato nel mio percorso artistico da una major discografica. L’esclusione da Sanremo ha portato alla chiusura del mio contratto discografico. Adesso sto dunque cercando di sistemare una parte burocratica e legale noiosissima, senza la quale, in questo momento, è difficile pubblicare nuova musica”.

Nonostante tutto però il cantautore sta pensando a un progetto, legato alla canzone, che ha come obiettivo quello di “sensibilizzare, unire e raccogliere“.

Sarebbe stato bello ascoltare questa canzone di Michele Bravi.