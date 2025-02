Scopriamo insieme quella che è la classifica provvisoria delle cinque posizioni del Festival di Sanremo 2025 per quanto riguarda la seconda serata della kermesse canora.

La classifica provvisoria di Sanremo 2025

Dopo il grande successo della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti è tornato stasera con il secondo appuntamento della kermesse canora. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione ha svelato in conferenza chi sarebbero stati gli artisti che quest’anno avrebbero calcato il palco del Teatro Ariston. Ma non solo, perché ha svelato i finalisti delle Nuove Proposte e ospitato il super ospite Damiano David (intervenuto anche lui per un saluto ai giornalisti).

Ma torniamo ai Big di Sanremo 2025. Per stasera sono 15 gli artisti che si alterneranno sul palco e ci faranno risentire le loro canzoni. Nel dettaglio ascolteremo:

Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote.

Ma come si sono classificati a fine puntata? Carlo Conti, insieme a Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica come si sono piazzati gli artisti menzionati durante la seconda serata di Sanremo 2025. Chi ha avuto la meglio? Siete curiosi?

Vi ricordiamo nel dettaglio che a votare oggi è stata la sala stampa Lucio Dalla e il pubblico da casa. Quindi ora vi sveliamo il risultato. Precisiamo che è in ordine totalmente casuale e non si tratta di una vera e propria classifica, per quanto provvisoria di Sanremo 2025:

Giorgia

Simone Cristicchi

Fedez

Achille Lauro

Lucio Corsi

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 dunque si conclude così. Attendiamo domani per vedere come si piazzeranno i restanti Big della kermesse canora.

A domani con una nuova puntata del Festival di Sanremo!