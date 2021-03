1 Le parole di Francesca Michielin

Ieri sera nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2021 ad esibirsi tra i 13 artisti in gara ci sono stati anche Francesca Michielin e Fedez. I due, dopo le collaborazioni passate, hanno deciso di presentare un nuovo inedito brano, Chiamami Per Nome, che ha già conquistato il cuore del pubblico e dei fan. Tuttavia oltre alla canzone a sorprendere i telespettatori e il web è stato il nuovo ed inedito look della Michielin! Inaspettatamente infatti per la prima volta dopo anni, l’ex vincitrice di X Factor ha mostrato un nuovo taglio di capelli, esibendo un caschetto cortissimo. Solo fino a qualche ore prima però la cantante si era mostrata sui social, nelle interviste e nelle conferenze stampa, con la sua lunga chioma, segno dunque che la decisione di dare un taglio netto sia avvenuta solo pochi istanti prima della diretta.

Ma perché Francesca Michielin ha deciso di tagliarsi i capelli? A svelarlo è stata lei in persona. Subito dopo la fine della performance con Fedez infatti, il duo ha raggiunto lo studio di Radio 2, dove è stato intervistato da Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma sulle prime emozioni a caldo. Nel corso della chiacchierata così Francesca ha ammesso di aver tagliato i capelli per beneficenza! Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“L’ho fatto per donarli alle donne che li hanno persi. Ho deciso di fare questa cosa perché ero diventata Pocahontas. Nuova vita”.

Il bellissimo e nobile gesto di Francesca Michielin non è dunque passato inosservato e ancora una volta la giovane cantante ha mostrato di avere un grande cuore e una grande sensibilità. Cosa accadrà per lei e Fedez nelle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.