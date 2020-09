1 Spunta un video di Francesca Pepe, ora concorrente del GF Vip 5. La modella ha recitato in The Lady, film di Lory Del Santo

Francesca Pepe è senza dubbio uno dei concorrenti del GF Vip 5 che ha maggiormente attirato l’attenzione, fin dalla clip di presentazione. E così è stato. Ora spunta un retroscena che, come direbbero gli amanti del genere, è davvero trash! La modella infatti pare aver recitato una parte in The Lady, la web serie italiana ideata e realizzata da Lory Del Santo. E a tal proposito è spuntato anche un video, risalente al 2017 e condiviso dal giornalista di Novella 2000, Armando Sanchez sulla piattaforma di YouTube.

Il film che ha avuto come protagonisti anche altri personaggi noti al mondo del piccolo schermo: parliamo ad esempio di Costantino Vitagliano, Natalia Bush o Sarah Altobello, ha visto la partecipazione anche dell’influencer ligure.

A quanto pare quindi Francesca Pepe è riuscita ad ottenere un ruolo nella pellicola proprio nell’ultimo anno di produzione, quando la regista ha prodotto la terza stagione dal titolo ‘The Lady – La perfida patinata’. Ed ecco il video che mostra quindi la performance della concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Chissà se nel corso della sua avventura al GF Vip (ammesso che riesca a superare la nomination di questa settimana) racconterà mai la sua avventura sul set di Lory Del Santo e di aver quindi recitato in The Lady.

In questi giorni, tra l’altro, Francesca Pepe ci ha tenuto a smentire la storia (spuntata sui giornali di gossip) avuta in passato con Vittorio Sgarbi. Anche se non tutti ci hanno creduto troppo. Sempre dal passato di Francesca è spuntata fuori la notizia che in realtà non avrebbe vinto Miss Europa nel 2016 e che Tommaso Zorzi in realtà l’abbia conosciuto nel corso di una serata, in cui era presente anche il critico d’arte.

Ma non solo….