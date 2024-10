Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne, Francesca Sorrentino si sta piano piano ambientando e non nasconde momenti di difficoltà. Ma un ex volto di Temptation Island l’ha sbugiardata riguardo il suo essere pronta a una nuova relazione. Ecco cosa ha detto.

Daniele De Bosis racconta la sua verità su Francesca Sorrentino e una nuova relazione

Per l’edizione 2024/2025 di Uomini e donne tra i tronisti ci sono due volti molto noti al pubblico di Temptation Island. Stiamo parlando di Martina De Ioannon (che ha partecipato all’edizione estiva del 2024) e Francesca Sorrentino. Quest’ultima è stata nel reality lo scorso anno uscendo separata. Maria le disse che l’avrebbe voluta come tronista, ma capiva che non era pronta e le aveva aperto le porte del dating show quando se la sarebbe sentita.

La De Filippi ci aveva visto lungo, poiché Francesca dopo alcuni mesi tornò col suo ex, cioè Manuel Maura. Sembrava che le cose tra loro si fossero risolte, ma poi questa estate è arrivata la rottura definitiva. E a settembre lei è salita sul trono di Uomini e donne. Molto amata dal pubblico, pare che anche i corteggiatori apprezzino il suo carattere e le sue debolezze. Proprio nella puntata in onda oggi l’abbiamo vista piangere perché si sente ancora in imbarazzo nel programma e piena d’ansia.

Nonostante la rottura definitiva con Manuel sia avvenuta pochi mesi fa, Francesca Sorrentino ha sempre detto che questa volta era diverso. C’era una consapevolezza in quella rottura e quindi poteva essere pronta per Uomini e donne rispetto allo scorso anno. Ma un altro ex volto di Temptation Island l’ha sbugiaradata. Si tratta di Daniele De Bosis, il quale è stato nel programma con la fidanzata Vittoria e anche lui è uscito separato. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Daniele ha detto:

“Dopo due mesi non può aver dimenticato una persona con la quale ha avuto una relazione tossica, dove ci vuole di più per dimenticare e lasciar andare. Dopo due mesi non si è pronti ad una nuova relazione. Lei proverà ancora qualcosa per Manuel. Non penso che lui scenderà per lei. Anche perché io Francesca l’ho vissuta parecchio, ci siamo supportati sia l’altra estate che ora. So quanto è stata male e quanto ha sofferto. Ci è ricascata perché dopo che si erano lasciati non ha metabolizzato, ha subito iniziato ad uscire per non pensarci ed è lì l’errore”.

Secondo Daniele, quindi Francesca Sorrentino non sarebbe pronta per una nuova relazione, che sia a Uomini e donne o no. Secondo lui ha bisogno di prendersi del tempo per sé, pensare a capire cosa le fa bene e cosa no. E poi potrà iniziare una nuova, e questa volta sana, relazione. Francesca, però, magari questo passaggio lo ha già affrontato. Probabilmente negli ultimi mesi passati con Manuel ha capito da sola che non poteva più esserci nulla.