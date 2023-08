NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Francesca Sorrentino spegne i gossip sul suo conto

Una delle protagoniste più amate di Temptation Island è stata di certo Francesca Sorrentino. Il suo viaggio nei sentimenti con l’ormai ex fidanzato Manuel Maura ha infatti appassionato tutto il pubblico, e in molti l’hanno supportata e sostenuta in queste settimane. Nelle ultime ore intanto si è parlato della possibilità che Francesca arrivi a Uomini e Donne come prossima tronista del dating show, e voci di corridoio parlano di una presunta chiamata che ci sarebbe stata con lo staff di Maria De Filippi. Attualmente tuttavia non sappiamo ancora cosa accadrà, ma di certo in molti vorrebbero vedere la Sorrentino sedere sulla poltrona rossa.

In questi giorni come se non bastasse si è anche parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel, a causa di un dettaglio social che non è passato inosservato, ma che tuttavia vi abbiamo già chiarito. Qualche ora fa per di più un altro selfie della Sorrentino ha dato il via a nuovi pettegolezzi, e in breve lo scatto ha fatto il giro del web.

Nella foto in questione infatti vediamo l’ex protagonista di Temptation Island in una camera da letto. I più attenti tuttavia hanno scovato nell’immagine un paio di mocassini maschili e a quel punto i più hanno iniziato nuovamente a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura. A fare chiarezza sulla situazione però ci ha pensato la diretta interessata. Commentando una storia di Amedeo Venza, Francesca ha smentito i pettegolezzi sul suo conto, affermando di trovarsi nella camera da letto dei suoi genitori. Le scarpe dunque appartengono al papà della Sorrentino, che al momento risulta essere ancora single.

Nessun ritorno di fiamma dunque tra Francesca e Manuel. Che dunque la relazione tra i due sia realmente giunta al capolinea?