Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Temptation Island

Francesca e Manuel insieme dopo Temptation Island?

Il percorso di Francesca e Manuel a Temptation Island ha appassionato tutto il pubblico. Dopo un intenso viaggio nei sentimenti però i due hanno lasciato il reality show separati, mettendo un punto alla loro relazione. Un mese dopo la fine delle registrazioni, la coppia ha confermato le decisioni prese al falò. Tuttavia proprio Manuel ha affermato di sentire la mancanza di Francesca, ma di aver rinunciato a scriverle, avendo per la prima volta messo al primo posto i bisogni della sua ex fidanzata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ripensamenti dopo la decisione ne ho avuti, sì. Mi manca. Ma è lì che ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca. In questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo sempre me in primo piano. Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis. […] Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto. Non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”.

In queste ore però alcuni utenti sui social hanno ipotizzato che dopo Temptation Island Francesca e Manuel fossero tornati insieme. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando a sorpresa, sul profilo Instagram della Sorrentino, è spuntata una foto inedita della coppia tra le storie in evidenza. A quel punto i più hanno ipotizzato a un ritorno di fiamma, e lo scatto ha prontamente fatto il giro del web. Tuttavia le cose non stanno così.

tra francesca che mette la storia in evidenza con manuel quando prima non c’era e lui che nomina col cuore una sola storia e cioè quella con lei

io due domande me le farei #Temptationisland pic.twitter.com/pXPmkdRVqp — clea🤍 (@nonsonobionda) July 31, 2023

La foto in questione infatti risale allo scorso anno. Ma come mai dunque è apparsa soltanto adesso tra le storie in evidenza di Francesca? La risposta è semplice. Fino a questo momento infatti Manuel aveva un profilo privato, e solo nelle ultime ore ha deciso di aprirlo al pubblico. Di conseguenza lo scatto, che prima potevano vedere solo le persone che già seguivano la coppia, adesso è visibile a tutti gli utenti. Nessun ritorno di fiamma dunque, almeno per il momento, tra Francesca e Manuel. Che dunque la rottura sia definitiva? Non resta che attendere per saperne di più.