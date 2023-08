NEWS

Le prime settimane di settembre ricominceranno tutti i programmi più amati del panorama televisivo italiano. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare il Grande Fratello. Sappiamo che non troveremo più Giulia Salemi alla postazione social, ma al suo posto dovrebbe arrivare Rebecca Stafelli. Come opinionista unica, invece, ci sarà Cesara Buonamici, la quale andrà a prendere il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, vige ancora grandissimo mistero. Non abbiamo informazioni ufficiali ma soltanto indiscrezioni. Tra queste, per esempio, la più recente riguarda quella fornita da Amedeo Venza nelle sue Stories di Instagram. Pare che siano due, al momento, le Vip in lizza per l’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Di Justine Mattera se ne era parlato già nelle precedenti settimane. La novità, invece, sta in Donatella Rettore. Pare che entrambe abbiano fatto alcuni colloqui. Ovviamente si tratta solo di rumor che non sono stati ancora confermati. I nomi ufficiali li sapremo solamente a partire dalla settimana precedente all’inizio del Grande Fratello.

Nel mentre, però, gira voce che anche Cristina Scuccia sia tra le papabili candidate che varcheranno la soglia della porta rossa. Con lei anche un Nip, ovvero frate Alfredo:

“Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5.

Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia“.

