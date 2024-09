In queste ore sui social è tornata virale una vecchia storia di Francesca Sorrentino che ammetteva di essere team Raul durante l’ultima edizione di Temptation Island. Adesso però la nuova tronista di Uomini e Donne dovrà dividere l’esperienza all’interno del dating show con Martina De Ioannon.

La vecchia storia di Francesca Sorrentino

La scorsa settimana sono ufficialmente partite le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne e finalmente abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi tronisti. A sorpresa ad arrivare all’interno del dating show di Maria De Filippi è stata Francesca Sorrentino, che dopo la fine della relazione con Manuel Maura ha deciso di rimettersi in gioco. In questi giorni così l’ex volto di Temptation Island ha dato il via al suo percorso e già in molti si chiedono cosa accadrà. Ma non è finita qui.

Solo ieri, nel corso dell’ultima registrazione, a essere annunciata come tronista è stata anche Martina De Ioannon e il suo arrivo in queste ore sta già facendo discutere il web. Sui social nel mentre è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Alcuni utenti hanno riportato alla luce una vecchia storia di Francesca Sorrentino, risalente a questa estate. Nell’immagine in questione vediamo la nuova tronista commentare una delle puntate dell’ultima edizione di Temptation Island e la vediamo ammettere di essere team Raul. All’epoca tuttavia Francesca non avrebbe potuto immaginare che oggi si sarebbe trovata a condividere l’esperienza a Uomini e Donne proprio con Martina De Ioannon e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo di belle tra le due.

Ma come si relazioneranno le nuove troniste ai corteggiatori? Ma soprattutto, Francesca e Martina riusciranno a trovare l’uomo ideale? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e nel mentre fare alla Sorrentino e alla De Ioannon un grande in bocca al lupo.