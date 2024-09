Lino Giuliano è stato uno dei protagonisti di Temptation Island in estate e nel suo stesso cast era presente anche la De Ioannon. Per tale ragione ha voluto commentare l’annuncio del trono di Martina a Uomini e Donne sul proprio profilo Instagram.

Martina De Ioannon sarà una nuova tronista a Uomini e Donne e nel suo video di presentazione ha affermato di voler trovare un uomo che riesca a darle delle emozioni forti. Non molti suoi ex compagni di avventura a Temptation Island hanno commentato, ma tra coloro che lo hanno fatto notiamo il messaggio di Lino Giuliano.

Sappiamo che Martina nelle scorse settimane lo ha molto criticato per i comportamenti assunti nei confronti dell’amica Alessia, ex fidanzata proprio di Lino. Ed è per questo che nella foto qui sotto c’è chi ci legge anche una frecciatina verso la fine del discorso:

“Nonostante tutto, anche se non ci conosciamo e ti ho criticato esprimendo la mia opinione sul fatto che mi giudicassi, ti auguro comunque un grande in bocca al lupo. Sono sempre felice e contento quando vedo persone che hanno partecipato al mio stesso reality riuscire a realizzarsi o fare nuove esperienze che portino armonia nella loro vita. A differenza di altre persone che vivono di invidia, cattiveria e gelosia. Spero che questa esperienza ti porti tanta felicità. In bocca al lupo”.

Il commento di Lino Giuliano sul trono di Martina De Ioannon

Nel frattempo, a distanza di poche ore dall’annuncio in merito al trono a Uomini e Donne oltre a Lino Giuliano anche l’ex tentatore Carlo Marini è intervenuto. Questo ha dato la sua versione dei fatti sulla rottura con la De Ioannon, senza però scendere nei particolari.

“Ci abbiamo provato, usciti da lì vivi in una bolla e non sai fino a che punto quella roba possa o non possa funzionare. Io me la sono vissuta con tutto me stesso, parlo per me.

Ho dato tutto quello che avevo, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così. Voglio dire che non parlerò mai male di qualcuno perché ci sta. Va bene così e la vita va avanti”.