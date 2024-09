Pochi minuti fa i canali social di Uomini e Donne hanno annunciato la nuova tronista di questa edizione, che è un nome che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene: Martina De Ioannon.

Martina De Ioannon arriva a Uomini e Donne

Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island è stata senza dubbio Martina De Ioannon. La relazione con l’ex fidanzato Raul Dumitras tuttavia non è terminata nel migliore dei modi e dopo un turbolento viaggio nei sentimenti i due hanno chiuso la loro relazione. A quel punto Martina ha iniziato a frequentare il single Carlo Marini, tuttavia anche in queste caso le cose non sono andate come sperato. Pochi minuti fa così è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. La De Ioannon è stata infatti annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne!

Nel suo video di presentazione Martina ha parlato di quanto accaduto con Raul e in merito ha affermato: “Non pensavo che questa esperienza andasse così. Sono entrata convinta di amare Raul e pensavo che l’unico problema fosse la sua gelosia. Dopo una settimana mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui”. Non è mancato anche un commento sulla frequentazione con Carlo e a riguardo ha aggiunto: “All’interno del programma è nata un’intesa con il single Carlo. Ho deciso di vivermela perché sono sempre stata sincera con me stessa. Usciti dal programma ci siamo sentiti e ci siamo visti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. Non eravamo compatibili”.

Adesso Martina De Ioannon è pronta a voltare pagina e oggi inizia il suo percorso a Uomini e Donne in qualità di nuova tronista del dating show. Ma quali sono le caratteristiche che il suo uomo ideale deve avere? Ecco cosa afferma lei: “L’uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che condivida i miei stessi valori, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia provare quel brividino”.

Cosa accadrà dunque durante il percorso di Martina a Uomini e Donne? Non resta che attendere per scoprirlo.