Francesca Sorrentino e il tentatore Alberto flirtano sui social? Alcuni commenti non sono passati inosservati

Sta nascendo qualcosa tra Francesca Sorrentino e Alberto dopo Temptation Island?

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island dove abbiamo anche visto cosa è successo alle coppie protagoniste un mese dopo la fine dell’esperienza. Parlando di Francesca Sorrentino e il fidanzato Manuel, avevano deciso di lasciarsi con lui comunque in lacrime nonostante fosse la scelta più giusta per entrambi.

Arrivati divisi davanti a Filippo Bisciglia, lei ha detto che all’inizio non è stato semplice, ma piano piano sta diventando forte e si sta prendendo cura di sé e a volersi bene. Ha aggiunto che attualmente è single e non sta sentendo nessuno, pensa solo a se stessa. Lui, invece, ha detto di essere triste e che vorrebbe tornare con lei. Ma non la chiama e non ci riprova per rispetto nei suoi confronti, sa che le farebbe del male.

Oggi, però, gli utenti hanno notato alcune mosse social che hanno messo la pulce nell’orecchio. In pratica hanno visto di commenti sotto un post nel profilo Instagram di Francesca Sorrentino che fanno un po’ pensare. Si tratta di uno scambio di messaggi tra lei e il tentatore Alberto Succi. Si tratta del ragazzo che durante Temptation Island si è avvicinato a lei mostrandosi molto affettuoso e regalandole anche un mazzo di fiori. In pratica Francesca ha scritto un lungo post inerente il suo percorso a Temptation Island e su com’è stato questo viaggio. Le sue parole:

“È giunto alla fine un viaggio, per me, significativo. Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato. Ci sarebbero così tante cose da dire, ma ciò che mi preme è ringraziare infinitamente tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare. È difficile spiegare il legame unico che si crea stando lì dentro, lontano dagli affetti; voi siete state il mio faro in ogni momento buio di questo percorso, mi avete dato forza e mi avete supportata.

Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, perché nel bene e nel male, è una persona a cui ho voluto e voglio bene. Una storia può finire, ma bisogna avere rispetto, non servono attacchi mediatici e offese. Vi invito a fare altrettanto. Ringrazio anche chi ha cercato di sporcare il mio percorso, dicendo cattiverie, cercando di mettersi in mostra per fuggire dalla banalità della vita che conduce. Potrei replicare a ogni singola cosa che ho letto, ma purtroppo la compassione che provo per voi supera persino l’invidia che avete dimostrato. Un pensiero speciale va alle persone che, pur senza conoscermi, hanno speso parole di affetto e incoraggiamento, grazie!!! Ad oggi tutto ciò che cerco è la serenità, circondata dalle persone che mi amano e dal lavoro, e forte dell’unica vera ragione di questo percorso; ritrovare la mia felicità”.

Tanti sono stati i commenti sotto a questo post, tra cui appunto quello del tentatore Alberto che ha scritto: “Sei bella” aggiungendo un cuore rosso. Lei ha risposto: “Grazie tu di più” mettendo anche lei un cuore rosso e un’emoji che ride. Ecco che quindi gli utenti hanno visto questo scambio di messaggi come un flirtare.

In realtà potrebbero essere solo messaggi di affetto visto che hanno passato un bel po’ di giorni insieme e lui le ha dato molta forza. Ma se fosse l’inizio di qualcosa di più grande, non possiamo che augurare loro il meglio.