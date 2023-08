NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Agosto 2023

Il dolce video pubblicato da Stash

Grande successo in queste ultime settimane per Stash. Come ben sappiamo infatti il cantante, insieme ai The Kolors, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Italodisco, che si è confermato essere uno dei tormentoni estivi più amati e ascoltati di sempre. Solo di recente la canzone, che è stata scritta dallo stesso Fiordispino, insieme a Davide Petrella, ed è stata prodotta dal cantante con Starchild e Zef, ha anche conquistato il primo posto della classifica FIMI. In più Italodisco è stata certificata Disco d’oro, e in merito sui social l’ex protagonista di Amici ha affermato:

“Stamattina sono stato svegliato così: tra un bacetto e uno schiaffone mi hanno detto che ITALODISCO oggi è certificata DISCO D’ORO! Sento l’abbraccio di migliaia, anzi milioni di voi ogni volta che mi fermate per strada, in aereo, al bar, al supermercato. Non si può spiegare quello che si prova da quest’altro lato. Tutte le mattine grigie in studio a Milano, tutte le discussioni su quali suoni usare, tutte le brioche alla marmellata di Edis e Lorenzo fuori dallo studio, tutte le telefonate, le riunioni, gli ascolti che abbiamo fatto con il nuovo team di Warner. Penso questo sia un successo di tutti noi! Grazie. Davvero”.

Nel mentre in queste ore il leader dei The Kolors ha postato un video che ha emozionato il web. Nel filmato vediamo proprio Stash cantare e suonare Italodisco alle due sue figlie, Grace e Imagine. Non è mancata anche la reazione delle piccole, che ascoltano il papà entusiaste e felici.

Il tenero video ha così fatto il giro dei social e ha emozionato tutto il web. I The Kolors nel mentre si godono questo importante momento, e intanto continuano a girare l’Italia con una serie di concerti che li terranno impegnati per tutta l’estate.