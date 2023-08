Francesca Sorrentino sempre più vicina al trono: spunta una foto nei camerini degli Studi Elios

NEWS

Debora Parigi | 3 Agosto 2023

La redazione di Uomini e donne pemsa di mettere Francesca Sorrentino sul trono?

Una delle protagoniste di Temptation Island che è piaciuta molto al pubblico è stata Francesca Sorrentino. La giovane originaria di Frosinone ha preso il coraggio di chiudere la sua storia con il fidanzato Manuel dopo un continua tira e molla e dopo aver sentito certe parole all’interno del programma. Il suo modo di fare durante il falò e la sua forza di pensare finalmente a se stessa e al suo bene sono piaciuti agli spettatori.

E così adesso si rincorrono sempre più notizie che la vorrebbero sul trono di Uomini e donne per la stagione che inizierà a settembre. Considerato il fatto che, come lei stessa ha raccontato, è attualmente single, i presupposti per un ruolo da tronista ci sono tutti. E mentre il pubblico spera di leggere davvero il suo nome nelle anticipazioni delle prime registrazioni che avverranno a fine agosto, oggi c’è un nuovo dettaglio notato dal web.

Francesca Sorrentino ha infatti pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram un selfie allo specchio. E ha scritto: “Ciao amici, innanzitutto vi chiedo scusa se non riesco a rispondere agli infiniti messaggi che mi state mandando. Sto cercando piano piano di leggervi tutti e siete magnifici. Vi ringrazio uno ad uno per l’affetto e il supporto immenso che mi state dando e che mai mi sarei immaginata di ricevere. Infinitamente grata”.

Come si nota dalla foto postata, quelli sono gli uffici degli Studi Elios, cioè il luogo in cui si svolgono i programmi di Maria De Filippi. Ecco che quindi in molti hanno subito pensato che la redazione di Uomini e donne abbia contattato Francesca per un colloquio per magarli proporle il ruolo di tronista. In realtà abbiamo notato che Francesca in questa foto è vestita e acconciata come nello speciale di Temptation Island di un mese dopo la fine. Questo significa che, con tutta probabilità, lo scatto è vecchio. Ed è proprio del giorno in cui hanno girato quella parte del programma