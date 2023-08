NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Grande Fratello

Cristina Scuccia al Grande Fratello?

Ormai manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello, il quale vedrà un cast formato da concorrenti Vip e altri Nip. Al momento non abbiamo idea di chi saranno queste persone, ma sappiamo quasi con certezza che dovranno adeguarsi alla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi. Stando alle indiscrezioni, infatti, rischieranno la squalifica coloro che non la seguiranno:

“Inoltre questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti (attenzione alle pagine “fans” che litigano tra di loro, potrebbe vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un nip o un vip.

Inoltre altra novità del regolamento chi ha atteggiamenti o comportamenti che possano innescare una lite non ci sarà più la decisione da casa con televoto ma anzi verrà squalificato senza andare al “teatro tenda” e senza partecipare all’intervista radiofonica e neanche nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin”.

Oggi, invece, arriva una nuova indiscrezione in merito a due concorrenti del prossimo Grande Fratello. Si tratta di una Vip e di un Nip, i quali sono accomunati dal credo religioso. Stiamo parlando della possibilità di vedere Cristina Scuccia e Frate Alfredo nella casa più spiata d’Italia:

“Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5.

Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia“.

A riportare la notizia ci ha pensato il sito MondoTV24, il quale ha ricevuto il rumor dall’autore televisivo Gianluca Paganotti. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre seguiteci ancora per non perdervi tante altre news.