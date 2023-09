NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Gli attacchi di Francesco Chiofalo

Durante una lunga chiacchierata in radio nella trasmissione “Non succederà più” di Giada Di Miceli, Francesco Chiofalo ha attaccato molto duramente l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi e la sua famiglia. Ma partiamo dall’inizio e andiamo con ordine. Prima di tutto ha commentato la fine della storia con Edoardo Donnamaria affermando che secondo lui è stata solo “una relazione televisiva” e che fuori non si sarebbero forse mai guardati.

Successivamente ha continuato dicendo che la Fiordelisi è “una persona insopportabile” e “una ragazza antipatica“. Tra gli altri aggettivi usa anche “fomentata“, “montata” e “bugiarda“. L’ha definita una ragazza interessata solo ai social e “povera di contenuti“. Le ha recriminato, poi, il fatto di essersi comportata male in televisione litigando con altre donne alzando la voce.

Ha definito la sua relazione con Antonella “uno degli errori più grossi della mia vita” e di essersene molto pentito. Sulla famiglia della Fiordelisi, poi, ha continuato a sparare a zero sostenendo che sono dei “maleducati, invadenti, che si mettono sempre in mezzo“. Inoltre ha affermato di aver parlato brevemente con Edoardo Donnamaria.

Francesco Chiofalo ha raccontato di quando aveva commentato il post di una pagina di gossip dove Edoardo, tra le motivazioni della rottura, diceva che Antonella parla solo di Instagram. A questo punto Donnamaria gli avrebbe chiesto: “Ma perché, pure tu hai avuto questo tipo di situazione?“. Lui gli aveva risposto affermativamente e sono rimasti in buoni rapporti.

Infine, ha concluso sostenendo che Edoardo sarebbe d’accordo con lui su tutta la linea in merito ad Antonella e la sua famiglia. Proprio per tale ragione è intervenuto su Twitter smentendo e dissociandosi da Chiofalo:

“Non ho rivolto nessuna domanda a Chiofalo e non parlerò mai in quei termini di una mia ex! Ho mandato solo un messaggio dove gli ho chiesto di non associare il mio nome a quello di ‘altre persone’ e di non creare polemiche mettendo in mezzo me e lei. min**ia mollatemi”.

