Francesco Chiofalo si sottoporrà a un intervento chirurgico per…cambiare il colore degli occhi

Debora Parigi | 16 Aprile 2024

Francesco Chiofalo

Nuovo annuncio da parte di Francesco Chiofalo attraverso i suoi canali social. L’ex di Temptation Island ha infatti rivelato che si sottoporrà a una nuova operazione. Non si tratta di operazioni per problemi di salute avuti in passato, ma per una questione estetica. Solo che questa volta in pochi avrebbero indovinato. Lui, infatti, ha detto che cambierà colore degli occhi.

Operazione per cambiare colore degli occhi da parte di Francesco Chiofalo

Abbiamo conosciuto Francesco Chiofalo un bel po’ di anni fa per la sua partecipazione a Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma. La loro relazione non è durata e le loro strade si sono divise, sia riguardo la vita privata che il lavoro. E così Chiofalo lo abbimo visto in La Pupa e il Secchione. Metre riguardo le storie d’amore molto note sono state quella con Antonella Fiordelisi e poi con Drusilla Gucci.

Di lui in passato si è parlato anche per alcune operazioni a cui si è sottoposto. La più importante è stata quella alla testa a causa di un tumore che ha preoccupato i fan, ma in generale tutte le persone che comunque lo seguivano. Chiofalo si è però sottoposto anche a operazioni estetiche. Ricordiamo perfettamente quella per il trapianto dei peli della barba. E poi ha fatto anche operazioni per le labbra, ad esempio.

Adesso Francesco Chiofalo si sottopone a una nuova operazione estetica che però è davvero sorprendente e non si sente tutti i giorni. L’ex di Temptation Island ha infatti deciso di cambiare il colore degli occhi. E lo ha annunciato con un video sul suo profilo Instagram:

“So che vi sembrerà folle…in parte sembra folle anche a me… Tra qualche giorno qua a Roma mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Ho già dato l’anticipo, prenotata la data dell’intervento che è tra pochissimi giorni. So che verrò sommerso di critiche, ma ho deciso di dirlo perché tanto è una cosa piuttosto evidente, per cui come facevo a non dirlo? Ma poi non ci vedo niente di male. Non vedo quale sia la differenza tra il cambio colore agli occhi o un altro intervento di chirurgia plastica. È una cosa che ho sempre voluto fare, una cosa che ho sempre sognato. So che può sembrare una cosa stupida, sono consapevole che verrò sommerso di critiche, ma io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari”

Questo sogno deriva dal fatto che la parte di famiglia materna ha gli occhi chiari e a lui non sono toccati. Di questo ne ha sempre sofferto e quindi adesso può coronare questo suo piccolo sogno. Ma come sarà il nuovo colore degli occhi di Francesco Chiofalo? In realtà ancora non ha deciso di che colore farà agli occhi, ci penserà in questi pochi giorni prima dell’intervento.

Chiofalo ha anche parlato del fatto che girano voci che sia un intervento molto pericoloso, che una persona possa rischiare di rimanere cieca o avere un tumore agli occhi. Ma lui non crede che sia un’operazione più pericolosa di altre sempre estetiche. Tra l’altro, facendolo a Roma, dimostra che è un intervento approvato dall’Unione Europea e degli organi competenti inerenti la salute.

Per chi fosse interessato, Francesco Chiofalo ha anche detto che documenterà tutto questo processo di cambio colore agli occhi.