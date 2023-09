NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

In qualità di damigella Chiara Ferragni a fatto un brindisi in onore del matrimonio della sorella Francesca

Il discorso di Chiara Ferragni

Francesca Ferragni si è sposata ieri pomeriggio in presenza dei suoi più cari amici e dei suoi famigliari. Non potevano mancare ovviamente le sorelle Valentina e Chiara Ferragni come damigelle. I nipoti Leone e Vittoria, invece, hanno avuto il compito di essere i paggetti. Una giornata emozionante che difficilmente riusciranno a dimenticare, anche grazie al brindisi che ha fatto l’influencer durante il ricevimento.

Qui sotto possiamo vedere il video completo. Prima di tutto ha fatto un paragone tra i suoi figli e la sua infanzia, rivelando la nostalgia che prova ripensando a quando lei e le sue sorelle erano delle bambine. Una delle certezze che ha nella vita è l’amore per la famiglia:

“Tu per me sei stata quel primo amore, la prima compagna di avventure, la presenza costante delle mie giornate, la mia sicurezza. Ci bastava uno sguardo per capirci. Essere sorelle è un legame che dura per sempre”.

che bello il discorso di chiara a francesca😭😭😭😭 pic.twitter.com/mwUKSSXfgN — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 10, 2023

Andando avanti con il discorso Chiara Ferragni viene interrotta da un nodo alla gola che le porta le lacrime agli occhi. L’imprenditrice afferma di aver scoperto l’amore vero grazie alle sue sorelle “quello indissolubile“. Poi fa un augurio a Francesca e al marito Riccardo:

“Che questo sia l’amore che vi leghi per sempre. Qualsiasi cosa succeda vi basterà guardarvi per sentirvi più forti. Potrete sempre contare l’uno sull’altra. Possiate insegnare lo stesso amore a Edo”.

Il finale è stato accompagnato dagli applausi degli invitati e alla fine Francesca si è alzata per abbracciarla. Continuate a seguirci per altre news.