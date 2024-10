Nel corso degli anni Francesco Chiofalo si è sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica, tra cui quello per cambiare colore degli occhi. Ma quanti soldi ha speso l’influencer per tutte queste operazioni? A rivelarlo è proprio lui.

Parla Francesco Chiofalo

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Francesco Chiofalo. Come in molti ricorderanno, l’influencer è apparso per la prima in tv quando ha partecipato a Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Da quel momento il celebre Lenticchio è diventato un volto noto dello spettacolo e nel corso del tempo si è molto parlato di lui. In particolare Chiofalo è finito spesso al centro dell’attenzione per via dei numerosi interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposto, tra cui quello per cambiare colore degli occhi.

Francesco, come in molti sapranno, ha affrontato più operazioni per apportare modifiche a diverse parti del suo corpo, tra cui la barba, i denti, il naso, le labbra e anche all’orecchio. Ma quanti soldi ha speso Chiofalo per tutti questi interventi? A rivelarlo è stato proprio lui. Nel corso di un’intervista a Le Iene, l’influencer ha ammesso di aver speso più di 100 mila euro. Ma non è finita qui.

Francesco Chiofalo infatti sta già pensando alla prossima operazione e in merito ha affermato: “Ora penso a questo intervento di allungamento delle gambe. La soffro questa cosa dell’altezza, solo che è molto doloroso e devi stare 6/7 mesi in stampelle a fare fisioterapia”.

Facendo anche una precisazione, a seguito delle critiche ricevute nel corso degli anni, Chiofalo aggiunge: “Mi dicono che devo andare dallo psicologo, ma ci vado da tre anni, ne ho cambiati 10. Mi rendo conto che sono fuori di testa. Pure questa cosa dell’altezza mi sta tormentando. Prima o poi andrò a farla”.