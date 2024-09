Dopo essere sparito dalla circolazione per due anni, in queste ore Luca Carboni si è raccontato a cuore aperto, rivelando di aver avuto un tumore al polmone.

Il racconto di Luca Carboni

Negli ultimi due anni Luca Carboni è letteralmente sparito dalla circolazione. In queste ore però il celebre artista ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e nel corso di una lunga intervista per il Corriere della Sera ha fatto luce su quanto accaduto nella sua vita privata. Il cantante ha così raccontato di aver combattuto contro un tumore al polmone, che gli è stato diagnosticato nel marzo del 2002 mentre stava registrando un nuovo album e mente stava progettando un nuovo tour. In merito Luca ha dichiarato:

“Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato. […] Il tumore era grande, difficile da operare. Lo staff di oncologia del Sant’ Orsola- guidato dal Primario Prof. Andrea Ardizzoni, con la collaborazione dello pneumologo Piero Candoli e del chirurgo Piergiorgio Solli- ha avviato subito una massiccia cura di chemioterapia. Il tumore si è ridotto molto e ad agosto ha consentito l’operazione per asportarlo. Per fortuna non c’erano metastasi e dopo l’intervento abbiamo continuato con l’immunoterapia”.

A oggi, a distanza di più di due anni, Luca Carboni può affermare di essere guarito. A riguardo però il cantante aggiunge: “Con questo tipo di malattia, la parola ‘guarito’ ha un significato fragile”. Non sono mancati tuttavia anche i momenti difficili per l’artista in questo lungo percorso. Luca infatti dichiara: “Dalla notizia, dalla lastra e, soprattutto, dallo sguardo del radiologo, mi ero convinto di avere poco tempo. Ho pensato alla morte, per la prima volta, come a una possibilità concreta. Ma devo alla scienza medica il ritorno, assai presto, di una ragionevole speranza. Non ci credevo, immaginavo fosse una necessaria consolazione, eppure mi sono aggrappato a quel barlume di luce. Ho pensato due cose: che dovevo fidarmi dei medici e affidarmi al destino, combattendo a modo mio”.

Oggi Carboni pensa alla vita e al suo ritorno nel mondo. In questi mesi difficili infatti il cantante si è appassionato alla pittura e il prossimo novembre terrà una mostra a Bologna. Infine Luca dichiara: “Ho voglia di riaprire la porta della mia vita, di ritrovare le persone. Dopo la mostra rimetterò mano alle canzoni che stavo registrando quando mi hanno scoperto il tumore, ne aggiungerò altre e poi forse farò un tour”.