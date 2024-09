Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato un celebre ex tronista di Uomini e Donne, che sui social ha lanciato alcune critiche al dating show di Maria De Filippi.

Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

In questi giorni sono ufficialmente iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che a breve farà ritorno anche su Canale 5. In rete naturalmente non mancano le anticipazioni su quanto sta accadendo in studio e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle. Nel mentre la redazione del dating show di Maria De Filippi ha anche già annunciato i tronisti del Classico e tra i nuovi protagonisti del programma ci sono anche due volti noti di Temptation Island: Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

A intervenire sui social è stato un celebre ex tronista di Uomini e Donne, che con un post ha lanciato alcune critiche al programma. Parliamo di Amedeo Barbato, che come in molti ricorderanno ha preso parte al dating show nel 2015. A distanza di anni così l’ex protagonista del Trono Classico ha deciso di dire la sua sulle attuali dinamiche della trasmissione e ha così affermato:

“Non parlerò mai male di Uomini e Donne, ma sinceramente io come tanti non abbiamo più stimoli di guardarlo. Ha perso tanto come programma e lo dice uno come me che era un fan della trasmissione. Quello che resta è solo tanta ammirazione per Maria, ma secondo me bisogna cambiare qualcosa”.

Le parole di Amedeo Barbato non sono naturalmente passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. I fan di Uomini e Donne nel frattempo attendono con ansia la messa in onda della prima puntata della nuova edizione su Canale 5. Attualmente la partenza del dating show è fissata a lunedì 23 settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo momento.