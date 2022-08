1 Il racconto del ricovero di Francesco Chiofalo

Qualche giorno fa Francesco Chiofalo si era sentito male durante un evento in Sicilia ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catania. La prima a parlarne era stata l’amica Deianira Marzano, la quale aveva dato le prime notizie sul suo stato di salute. In seguito ecco spuntare un video in stampelle. E ora, finalmente, è riapparso sui social spiegando tutta la storia nel dettaglio:

“Era un po’ che non mi facevo vedere con una storia parlata qui su Instagram. Purtroppo ultimamente sono stato piuttosto male. Voglio raccontarvi quello che mi è successo. Non perché io mi debba giustificare o perché sia costretto, ma dato che tanta gente mi ha scritto perché preoccupata, mi sembra carino raccontare.

Praticamente mi sono ricoverato perché mi trovavo a una serata in Sicilia come ospite dentro una discoteca. Finché, a un certo punto, da che mi sentivo bene e andava tutto normale, mi si sono paralizzati il braccio la gamba destra. Dopo pochi secondi hanno iniziato a tremare come se avessi il Morbo di Parkinson, per farvi capire. E naturalmente sono sbiancato, mi è preso un colpo. Quindi, in poche parole, braccio e gamba sono rimasti paralizzati e hanno cominciato a vibrare“.

A questo punto Francesco Chiofalo ha chiesto di farsi portare in un ospedale di Roma, dove ha tutti i suoi affetti:

Hanno deciso di chiamare un’ambulanza e di farmi portare d’urgenza al pronto soccorso di Catania, per poi spostarmi a Roma. Volevo essere ricoverato qui. Anche perché a Catania ero da solo, volevo tornare nella mia città.

Francesco Chiofalo ha quindi raccontato quali sarebbero state le cause del malessere…