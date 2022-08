Il primo video di Francesco Chiofalo

Qualche giorno fa avevamo parlato di Francesco Chiofalo e di come in Sicilia, dopo un vento al quale aveva partecipato in allegria, si fosse sentito poco bene. Per tale ragione era stato trasportato in ospedale dove era stato sottoposto a una serie di esami. Poco tempo dopo alcuni fan lo hanno visto in aeroporto sulla sedia a rotelle: “[…] molto provato e veramente molto giù di morale. Era messo piuttosto male. Non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto“. Finché non è stato proprio lui a parlare della sua attuale condizione:

Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole.

In queste ultime ore, invece, come riporta anche la pagina Instagram Pipol Gossip, Francesco Chiofalo si è mostrato in un video per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Nel filmato lo vediamo mentre cammina con l’aiuto di due stampelle. Al momento sembra che riesca a muovere solo una gamba mentre l’altra la tiene alzata. Il peggio potrebbe esserselo lasciato alla spalle, speriamo per lui. Vi aggiorneremo ancora nel caso in cui ci saranno delle notizie da riportare in merito alla ripresa dell’ex tentatore di Temptation Island.

