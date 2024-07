Senza mezzi termini Francesco Chiofalo lancia bordate ai colleghi influencer e parla anche di sé stesso: “Non sappiamo fare un c***o, ma si atteggiano come se sapessero fare qualcosa. Io l’ho capito, loro no”, ha detto ospite di un podcast.

Francesco Chiofalo spara a zero sui colleghi influencer

Non solo le dichiarazioni di due influencer su alcuni colleghi e le particolari abitudini di quest’ultimi. Anche Francesco Chiofalo pare abbia avuto da ridire sulla categoria e l’ha fatto nel podcast Talking barber podcast, dove ha lanciato archi e frecce come se piovesse!

Di recente Francesco Chiofalo ha fatto molto parlare di sé non solo per la rottura da Drusilla Gucci, ma anche per gli interventi di chirurgia estetica (e non sono mancate delle critiche). In ogni caso stavolta l’argomento è ben diverso e riguarda tutti quei colleghi che come lui sono noti sui social e lavorano nelle piattaforme digitali come influencer.

“Il problema è che non la capiscono sta cosa che non sappiamo fare un ca**o! Non sappiamo fare un c***o, ma si atteggiano come se sapessero fare qualcosa sti influencer”, questa la prima bordata lanciata da Lenticchio nella puntata del podcast.

Successivamente più nello specifico, Francesco Chiofalo ha parlato di quando lui, così come altri, partecipano al Festival del Cinema di Venezia in qualità di ospiti. Non ha parlato però solo dei suoi colleghi maschietti, ma anche delle donne che a detta sua si “atteggiano” un po’ troppo:

“Il Festival di Venezia è un festival dove si fanno film di nicchia, che la media del popolo non guarda. Come faccio io dunque a portare il popolo a guardarli? Invitando appunto gente come me sul red carpet a prendersi carciofi e uova in testa e poi trovarti con commenti di ogni genere. Ovviamente ci si chiede cosa c***o ci fa una persona così, ma di riflesso stai parlando del Festival di Venezia”.

Nel suo discorso successivamente Francesco Chiofalo ha dichiarato come purtroppo alcuni dei suoi colleghi non abbiano ben capito questo. “Sono convinti che sono invitati lì perché sono persone importanti e questa è una follia. Per questo non posso troppo girare nel mio ambiente, perché sento delle robe che…”, ha concluso.

Insomma viva la sincerità! Senza peli sulla lingua Francesco Chiofalo ne ha avute per tutti!