“Neve come se piovesse”, l’influencer Nicole Pallado ha parlato di alcuni colleghi e ha rivelato cosa succede nel corso delle feste a cui questi prendono parte. Pare che alcuni di loro si lascino andare ad alcuni eccessi….

L’influencer Nicole Pallado racconta cosa succede alle feste

In uno dei video del podcast Tavolo Parcheggio, Nicole Pallado e il collega Gianmarco Zagato hanno affrontato un argomento molto particolare. Non è la prima volta che i due parlano di altri influencer e dicono cosa pensano di loro, ma stavolta è diverso. Perché il tema è molto più delicato e si è fatto riferimento all’uso delle droghe da parte di alcuni, specie quando ci sono delle feste.

Il filmato, estrapolato sui social, è diventato virale poiché degli utenti hanno cominciato a parlarne e commentare le dichiarazioni. A introdurre l’argomento è stato Gianmarco Zagato, che ha proposto “la parola del giorno”, ovvero ‘droghe’. Ed è qui che sono arrivate le rivelazioni della collega influencer su alcuni personaggi dell’ambiente. L’ha fatto utilizzando la metafora della neve:

“Ok, allora argomento droghe. Neve… se tu mi dici neve, io penso Milano influencer. Mi dispiace. Ma lo devo dire. Uno dei motivi o uno degli altri motivi per cui non frequento troppo loro o gli eventi dove ci sono è perché li nevica, tanto come se piovesse”, ha detto Nicole Pallado.

A fare da eco alle sue parole Gianmarco Zagato, che ha fatto una precisazione: “Io parlo per me, ma anche Nicole, non abbiamo mai fatto uso”. La Pallado successivamente ha detto che a Milano è un fenomeno molto diffuso. A incuriosire però ancor di più l’attenzione degli spettatori è ciò che l’influencer ha detto dopo:

“Vabbè raga, tanta gente! Anche quelli che non pensereste. Ora che ho scoperto anche i nomi, dico che non è possibile. Qui non posso dirli ovviamente, sei matto?”, trovando d’accordo il suo compagno di lavoro. Zagato infatti ha precisato che sono proprio loro quelli che più ne fanno uso. Unica cosa che si è lasciata sfuggire l’influencer Nicole Pallado è che si tratterebbe di una donna e ha la sua età: “Pesantemente poi, non solo quello. Di tutto, dopo ti dico. Però sì, c’è tanta neve in giro”.

stavo recuperando un podcast che mi tiene compagnia e mi sono imbattuta in questa puntata, dove si parla di dr0ghe e influencers.

deve essere un ambiente davvero brutto comunque. #influcirco pic.twitter.com/gR0C304QIc — dramaqueen💅🏻 (@cruelbitchy) July 18, 2024

Come detto però nessuno dei due ha fatto ovviamente i nomi dell’influencer e degli altri che sarebbero coinvolti in queste “serate” particolari.