Con un video sui social Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, ha fatto sapere di trovarsi ricoverato in ospedale a causa di una “grave polmonite”. Cosa ha raccontato il reporter del programma di Italia 1.

Le Iene: Nicolò De Devitiis è in ospedale

Dopo la notizia nei giorni scorsi dell’addio a Le Iene di uno storico inviato, ora si sta parlando di Nicolò De Devitiis e delle sue condizioni di salute. Il reporter mediante un video postato su TikTok ha fatto sapere infatti di ritrovarsi ricoverato in ospedale. Ha assicurato però di voler tornare presto.

L’inviato de Le Iene sul noto social network ha condiviso un video dove saluta il suo pubblico. A fare da colonna sonora, Emirates di Geolier. Nicolò De Devitiis ha poi annunciato i motivi il perché si trova lì:

«Mi sono preso una “grave polmonite”. Torno presto. Vi abbraccio forte», ha scritto l’inviato de Le Iene nella didascalia del post messo nelle ultime ore, dove si è ripreso mentre è su un letto d’ospedale.

Come vediamo dal filmato, nonostante tutto, ha comunque regalato dei sorrisi ai suoi fan, che gli hanno mandato messaggi di supporto e di affetto in questo momento.

Nicolò De Devitiis ultimamente aveva fatto molto parlare di sé anche per la rottura con la fidanzata Veronica Ruggeri. Ad annunciarlo lei sui social, con una storia in cui parlava di una bellissima storia vissuta, ora conclusa. Nessuno dei due ha mai parlato dei motivi di questo allontanamento, anche se non sono mancate indiscrezioni e gossip sui due inviati de Le Iene.

Ora invece si parla della salute di Nicolò, al quale facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per una pronta guarigione.