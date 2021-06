1 Francesco Chiofalo tronista?

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Francesco Chiofalo. Come sappiamo infatti da alcuni anni l’ex volto di Temptation Island è uno dei personaggi più amati e discussi del mondo dello spettacolo, e spesso è stato al centro del gossip e del pettegolezzo. Quando così qualche ora fa Lenticchio ha pubblicato uno strano messaggio sui social, alcuni hanno ipotizzato che Chiofalo potesse essere il nuovo tronista della prossima stagione di Uomini e Donne, che come sappiamo inizierà a settembre. Ma cosa ha scatenato il web e perché gli utenti sono certi che Francesco sarà uno dei protagonisti del dating show? Tutto è iniziato quando l’influencer ha scritto su Instagram:

“Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma. Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre”.

A quel punto in molti sui social hanno ipotizzato che Francesco Chiofalo fosse stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Naturalmente però al momento non si ha alcuna certezza in merito, e non è detto dunque che Lenticchio sia uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia poco dopo Chiofalo è intervenuto nuovamente, aggiungendo:

“Allora ragazzi, oggi penso sia uno dei giorni più belli di tutta la mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma purtroppo non vi posso dire nulla. C’è un po’ da aspettare, ma capirete perché oggi sono così contento. Sono così felice che non riesco a smettere di ridere, però voglio lanciare un messaggio. Uno pensa che nella vita per arrivare a determinati obbiettivi deve prendere scorciatoie o sporcarsi la coscienza. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica, e fa quello in cui crede, i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima. Poi capirete perché”.

Cosa accadrà dunque? Francesco Chiofalo sarà davvero il nuovo tronista di Uomini e Donne? In attesa di saperne di più, qualche ora fa un’ex fidanzata dell’influencer si è candidata per partecipare ad un noto reality. Scopriamo di chi si tratta.