Francesco Chiofalo vuole tornare con Selvaggia Roma? Parla lei

1 In una lettera destinata a Antonella Fiordelisi, Selvaggia Roma svela che Francesco Chiofalo vuole tornare con lei

Non è la prima volta che Francesco Chiofalo finisce al centro dell’attenzione mediatica. Da mesi, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island sta facendo discutere il web e i siti di gossip, per via della sua turbolenta relazione con Antonella Fiordelisi. Dopo essersi lasciati per via di un tradimento da parte di Lenticchio, quest’ultimo ha fatto di tutto per farsi ascoltare dalla sua fidanzata, che dopo settimane di corteggiamento ha deciso di dare una seconda chance a Francesco. Adesso, però, ad intervenire nuovamente è niente che meno che Selvaggia Roma, ex compagna di Chiofalo, che svela, in una lettera indirizzata alla Fiordelisi, come il personal trainer romano voglia in realtà tornare con lei. Scopriamo le sue dichiarazioni e quanto raccontato.

Come ricorderemo, alcuni anni fa a partecipare a Temptation Island furono proprio Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. I due, da tempo in crisi, fecero emergere tutti i loro problemi, appassionando il pubblico con la loro storia. Terminato il reality la coppia volle darsi un’ultima possibilità, ma anche stavolta le cose non andarono come previsto. Tornato single, così, Francesco dopo alcuni mesi si è legato a Antonella Fiordelisi, con la quale ancora oggi ha una relazione, pur avendo avuto, negli ultimi mesi, alti e bassi. Lo scorso agosto, infatti, l’ex schermitrice ha svelato di essere stata tradita da Chiofalo, mettendo un punto alla loro storia. A quel punto Lenticchio ha fatto di tutto per farsi perdonare da Antonella, che solo poche settimane fa ha deciso di seguire il suo cuore, e di mettere da parte l’orgoglio.

Ciò nonostante adesso a tornare alla carica è la stessa Selvaggia Roma, che in una lettera scritta per Antonella Fiordelisi, svela come abbia avuto dei contatti con Francesco Chiofalo, proprio poco prima che i due tornassero insieme. Per di più la blogger ha anche dichiarato come Lenticchio voglia in realtà tornare con lei, mettendo in guardia Antonella. Leggiamo le sue parole.