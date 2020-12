Nella puntata di Casa Chi avvenuta mercoledì 16 dicembre è stato ospite Francesco Monte, visto di recente a Tale e Quale show di Carlo Conti. L’ex tronista di Uomini e donne ha raccontato un po’ come sta procedendo la sua carriera e quindi gli è stato chiesto se fosse interessato ad entrare di nuovo dentro la casa del Grande Fratello Vip, considerando che stanno partecipando anche alcuni famosi che sono già stati concorrenti.

Questa la sua risposta:

È un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante e autori giovani. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show. Io sono sempre stato coerente e ho sempre avuto questo atteggiamento già da Uomini e donne, se non fosse stato per le copertine che dovevano essere fatte per via del programma. Io con il gossip e con il raccontare la mia vita privata non sono mai andato a braccetto, poi è stato fatto per via delle mie storie con i personaggi pubblici.