Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò avevano fatto un altro reality insieme

Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera insieme in un reality

Correva l’anno 2007 e Barbara d’Urso si stava preparando a condurre un programma che sarebbe, purtroppo, andato in onda per una sola edizione. Stiamo parlando di Un, due tre, stalla, che forse alcuni non si ricorderanno nel dettaglio. Altra cosa che forse non vi sarà venuto in mente è che Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, attuali concorrenti de L’Isola dei Famosi, hanno partecipato a questo reality. Ma come funzionava?

Inizialmente lo show prevedeva la convivenza tra contadini veri e propri e ragazze appartenenti al mondo dello spettacolo. Per tale ragione il cast era stato diviso in sei squadre rivali. Il meccanismo, però, ha subito delle modifiche in corso d’opera. Da quel momento in poi, infatti, abbiamo visto il team delle “vallette” da una parte e quello dei contadini dall’altra. Lo scopo era quello di sfidarsi in prove di varia natura e venire giudicati dal televoto. Le squadre, quindi, potevano perdere uno o più dei propri componenti.

rosaria cannavò manuela ferrera reality Un due tre stalla

Quella edizione l’ha vinta Imma Di Ninni, un’attrice teatrale. Fatto sta che tra i partecipanti del reality Un, due, tre, stalla c’erano anche Rosaria Cannavò e Manuela Ferrera. La prima la ricordiamo per aver lavorato con “schedina” a Quelli che il calcio e come “meteorina” al TG4, la seconda invece per la sua partecipazione come ballerina a Sarabanda, “valletta” a Buona Domenica e “paperetta” a Paperissima. Nella foto qui sopra, infatti, le possiamo vedere in due scatti distinti.

Non ci resta, quindi, che aspettare e vedere se le due parleranno della loro esperienza condivisa in passato. Di certo gli scontri sono già iniziati tra loro e Rosaria ha versato anche delle lacrime. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate, sempre che la Ferrera non esca proprio questa sera.

