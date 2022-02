1 Il sondaggio lanciato da Francesco Monte

Come ben sappiamo solo qualche mese fa, quando Amadeus annunciò i Big del Festival di Sanremo 2022, Francesco Monte fece un duro sfogo sui social, contestando la partecipazione di Ana Mena alla kermesse. Secondo l’ex tronista infatti la presenza della cantante non sarebbe stata giusta, non essendo lei di nazionalità italiana. Queste le dichiarazioni di Monte, che avevano suscitato non poche polemiche:

“Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo sorridere il web. Sui social infatti Francesco Monte ha lanciato un sondaggio, chiedendo ai suoi fan di votare tra la sua canzone e quella di Ana Mena. Tuttavia la stragrande maggioranza dei follower dell’ex tronista ha votato proprio per Duecentomila Ore, il brano che l’artista spagnola ha presentato al Festival di Sanremo 2022.

L’accaduto ha fatto sorridere il web, e non sono mancati tanti commenti ironici da parte degli utenti.

