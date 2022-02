Un video del passato con protagonista Iva Zanicchi ha fatto la storia del trash: a spiegare la vera storia è stata la stessa cantante in passato a Domenica Live

La vera storia del video con Iva Zanicchi

Questa sera parte la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e tra le cantanti in gara troviamo anche Iva Zanicchi (si esibirà durante il secondo appuntamento di domani), con la sua canzone dal titolo Voglio amarti. In attesa di vederla sul palco del Teatro Ariston, di tanto in tanto, si parla di un video del passato, con l’aquila di Ligorchio protagonista di un episodio del tutto singolare.

Lo ricordate? Durante una puntata di Carràmba! che fortuna a Iva Zanicchi è stato chiesto di prestarsi a una scena, ovviamente si trattava di una farsa. Il tutto ha però generato diverse reazioni da parte dei telespettatori e Iva Zanicchi durante una puntata di Domenica Live del 2018 ha spiegato cosa è successo e come sono andate veramente le cose. Ecco quanto estrapolato gentilmente da Radio 105:

«Spiego, se mi credete bene, sennò chi se ne frega. Ero a Carràmba che fortuna, un impresario argentino mi chiese un favore: dovevo far finta che mi scappasse la pipì, di fronte a un mago che avrebbe dovuto fingere di ipnotizzarmi. Io gliel’ho fatta, ho volutamente esagerato e sono andata dietro il divano a tirarmi giù i pantaloni. È successo il finimondo. Carlo Conti è accorso mettendomi la sua giacca addosso. Dopo 12 anni ancora si parla di “Iva Zanicchi che fece la ca**a sul palco”».

Ecco il video del momento che ha coinvolto la cantante…

Insomma nonostante sia passato diverso tempo, di tanto in tanto si torna a parlare di questo curioso episodio che Iva Zanicchi ci ha tenuto a spiegare una volta per tutte! Chiarezza è stata fatta!

Intanto vi ricordiamo che questa sera Iva Zanicchi è tra i big in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022. In bocca al lupo a lei e a tutti gli artisti in gara!

