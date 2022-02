Chi è Ana Mena: età, altezza, fidanzato, canzoni e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Ana Mena, dal chi è, all’età, all’altezza, al fidanzato, alle canzoni, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Ana Mena

Nome e Cognome: Ana Mena Rojas

Data di nascita: 25 febbraio 1997

Luogo di Nascita: Estepona (Spagna)

Età: 24 anni

Altezza: 163 cm

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: è fidanzata con il calciatore del Milan Brahim Diaz

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @anamenaoficial

Ana Mena età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Ana Mena, e vediamo quando e dove è nata la Rojas. La cantante nasce a Estepona, in Andalusia, il 25 febbraio 1997.

La sua età è dunque di 24 anni, mentre la sua altezza è pari a 163 cm, mentre il suo peso è pari a 53 kg.

Fin da piccola mostra una passione per la musica, per questo da bambina, quando aveva soli 6 anni, ha cercato di partecipare al programma Eurojunior, venendo però scartata, essendo troppo piccola.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Ana Mena abbia un fidanzato, è la risposta è sì! La cantante è infatti fidanzata con il calciatore del Milan Brahim Diaz. I due sono stati paparazzati insieme nell’estate del 2021 e a quel punto sono stati costretti a uscire allo scoperto, confermando così la loro relazione.

In passato la cantante ha avuto un flirt col ballerino Ivan Villa, terminato tuttavia poco dopo.

In seguito si è anche mormorato che l’artista abbia avuto una relazione con Fred De Palma, ma i pettegolezzi non sono stati mai confermati.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Ana Mena sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Ana Mena: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Ana Mena sui social, e in particolare su Instagram.

La cantante ha naturalmente un profilo attivo, seguito da migliaia di utenti.

Proprio sul noto social la Rojas condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Ana Mena inizia ufficialmente nel 2006, quando partecipa alla dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, vincendo il programma. L’anno successivo, la cantante pubblica la sua prima canzone, Esta es mi illusión. Dopo aver vinto il concorso My Camp Rock, partecipa alla serie di Telecinco, Supercharly, dove interpreta il ruolo di Vero Navarro. A seguire la troviamo nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar, che le dona un’incredibile popolarità. A seguire inizia a comporre alcune canzoni per diverse colonne sonore di alcuni film. Nel 2013, invece, è tra le protagoniste della serie musicale Vive cantando, nel ruolo di Paula Ruiz Almagro.

Nel 2016 pubblica il singolo No soy como tú crees, che ottiene un ottimo successo, al punto da entrare nella lista Viral50 di Spotify in Spagna. Poco dopo escono le canzoni Loco como yo, Se fue e Ahora lloras tú, in collaborazione con boy band CNCO, che ottiene un ottimo successo anche in America Latina, ottenendo ben 32 milioni di visite su YouTube Il 22 settembre 2017 esce il brano Mentira, in duetto con il cantante colombiano RK, mentre il 16 marzo 2018, esce Ya es hora con Becky G e De La Ghetto.

Solo l’11 maggio 2018 esce l’album di debutto di Ana Mena, Index. Contemporaneamente collabora con Fred De Palma, nel singolo D’estate non vale, che diventa doppio disco di platino. L’anno seguente, la cantante collabora nuovamente col rapper italiano, stavolta nella canzone Una Volta Ancora, che diventa la hit dell’estate. Del pezzo viene prodotta anche la versione spagnola, intitolata Se Iluminaba. A febbraio 2020, la cantante arriva al Festival di Sanremo 2020, nel corso della terza serata della kermesse, per duettare con Riki, in gara alla manifestazione, nel brano L’Edera.

Sempre nello stesso anno esce la canzone A un passo dalla Luna, in featuring con Rocco Hunt, seguita da una versione in lingua spagnola dal titolo A un paso de la Luna. Con questo brano, per il secondo anno consecutivo, raggiunge la prima posizione nella classifica tendenze Youtube e nella “Top 50 Italia” di Spotify. L’anno successivo torna a collaborare con Rocco Hunt nella hit estiva Un bacio all’improvviso, certificata triplo disco di platino in Italia. Il 26 novembre 2021 pubblica Música ligera, versione spagnola del brano Musica leggerissima del duo Colapesce Dimartino.

A febbraio 2022 arriva per Ana Mena il sogno di una vita: la partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo.

Ana Mena a Sanremo 2022

A febbraio 2022 per la prima volta nella sua carriera Ana Mena partecipa al Festival di Sanremo tra i Big. La sua presenza all’interno della kermesse ha suscitato non poche polemiche, non essendo di nazionalità italiana. Tuttavia lo stesso Amadeus ha fatto presente come l’artista abbia presentato un brano in lingua italiana, e che dunque non ci sarebbe stato alcun motivo per escluderla dalla gara,

A Sanremo 2022 la Rojas presenterà la sua nuova canzone Duecentomila Ore, che anticipa il suo nuovo album di inediti che vedrà la luce nei mesi a venire.

Ma chi sono gli altri Big in gara a Sanremo? Andiamo a scoprirli.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre ad Ana Mena e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro – “Domenica”

– “Domenica” Aka7even – “Perfetta così”

– “Perfetta così” Blanco con Mahmood – “Brividi”

con – “Brividi” Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

con – “Chimica” Elisa – “O forse sei tu”

– “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così”

– “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu”

– “Sei tu” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

– “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giusy Ferreri – “Miele”

– “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

e – “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai”

– “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

– “Voglio amarti” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Matteo Romano – “Virale”

– “Virale” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

– “Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Sangiovanni – “Farfalle”

– “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale”

– “Sesso occasionale” Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Ana Mena a Sanremo 2022

Il percorso di Ana Mena a Sanremo 2022 inizia martedì 1 febbraio. La cantante infatti salirà sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata della kermesse. Ma come ci stupirà l’artista spagnola?

(IN AGGIONAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.