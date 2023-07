NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa, quindi le informazioni sull’età, il lavoro, la vita privata e i social.

Chi è Francesco Muglia

Nome e cognome: Francesco Muglia

Data di nascita: 23 luglio 1980

Luogo di nascita: Padova

Età: 43 anni

Segno zodiacale: Leone

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: vicepresidente per il mercato globale di Costa Crociere

Moglie: Annalisa

Figli: nessuno

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @fra_muglia

Francesco Muglia età, altezza e biografia

Vediamo chi è il marito di Annalisa. Il suo nome è Francesco Muglia, è nato a Padova il 23 luglio 1980 e ha 43 anni di età. Il suo segno zodiacale è il Leone. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Non sembra nemmeno avere tatuaggi visibili sul corpo.

Parlando della sua famiglia, ha due fratelli di nome Stefano e Michele e una sorella di nome Maria Chiara. Suo padre faceva l’impiegato di banca e la madre la casalinga. Una delle sue nonne è di origine umbra.

Arriviamo agli studi. Francesco si è laureato in Lettere all’Università di Padova e poi ha studiato all’Università di Stoccolma per continuare poi gli studi in marketing e comunicazione. Inoltre è diplomato al conservatorio di Padova in organo. Tra l’altro quando abitava ancora a Padova, è stato protagonista di vari concerti.

Vita privata

Della vita privata di Francesco Muglia sappiamo solo quello che riguarda la sua storia d’amore con la cantante Annalisa. E anche di questo non abbiamo molte informazioni. Pare che i due si siano conosciuti nel 2021 su una nave della Costa Crociere in occasione di uno degli eventi organizzati dall’azienda di navigazione. E sarbbe stato amore a prima vita. Ma non abbiamo certezze in merito.

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati il 29 giugno 2023 ad Assisi. Mentre il 1 luglio dovrebbe essere fatta una festa con invitati vip a Tellaro, frazione di Lerici, in Liguria.

Dove seguire Francesco Muglia: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Francesco Muglia, vi possiamo dare anche alcune informazioni riguardo i suoi social.

A tal proposito, ha un profilo Instagram aperto che conta quasi 10 mila follower. Qui carica foto molto belle e particolari che riguardano sia i paesaggi che le persone che fanno parte della sua vita. Non c’è però niente con la moglie Annalisa. Consideriamo che è stata scoperta di recente la loro relazione.

Carriera

Francesco Muglia non appartiene al mondo vip, è un manager che non era conosciuto dal pubblico fino a quando non è spuntato il nome di Annalisa accanto a lui. Comunque abbiamo varie informazioni sulla sua carriera lavorativa.

Come abbiamo già detto, si è laureato in Lettere all’Università di Padova e poi ha studiato all’Università di Stoccolma. Tra 2007 e 2008 il si è trasferito a Milano per frequentare il master in marketing, comunicazione e sales management Publitalia ’80.

Ha lavorato per 7 anni con la Danone, azienda dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilità, viaggiando molto soprattutto in Spagna e Portogallo. Nel 2016, invece, è approdato in Costa Crociere. In questa azienda oggi ricopre il ruolo di vicipresidente per il mercato globale.