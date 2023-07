Annalisa conferma le nozze e mostra il magico abito indossato

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

La cantante Annalisa si è sposata il 29 giugno e oggi ha mostrato a tutti l’abito scelto per le nozze. Del marito però nemmeno l’ombra

La prima foto di Annalisa con l’abito da sposa

Sono ormai settimane che si parla del matrimonio di Annalisa. La cantante, che ultimamente è in testa alle classifiche musicali con i suoi pezzi, è convolata a nozze con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere.

All’inizio era stato detto che il matrimonio si sarebbe svolto oggi, sabato 1 luglio, a Tellario (una frazione di Lerici in Liguria) con la presenza di tanti invitati vip. Poi è uscita la notizia ieri che il matrimonio era già avvenuto. Più nel dettaglio, si era svolto giovedì 29 maggio ad Assisi. Ma a quanto pare per oggi è prevista la festa con tanti invitati famosi a Tellaro appunto.

Insomma si è è trattato di un matrimonio in gran segreto quello tra Annalisa e Francesco di cui si è saputo qualcosa soltato dopo l’uscita delle pubblicazioni. Lei ha preferito non parlare molto di queste nozze e anche dell’attuale marito non sappiamo quasi niente. Pare si siano conosciuti nel 2021 dopo un’ospitata di lei su una nave Costa.

Comunque oggi la cantante ha pubblicato finalmente un post sul suo profilo Instagram inerente il matrimonio. E ha mostrato l’abito che ha indossato (o almeno si presume che sia quello). Nella didascalia ha scritto: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023”

Confermato quindi che il matrimonio è avvenuto davvero il 29 giugno, ha sorpreso la scelta dell’abito. Niente di tradizionale, se non il colore, visto che ha optato per un vestito corto che le sta d’incanto.

Tanti complimenti e auguri da parte dei fan e degli amici sotto alla foto, anche se qualcuno è rimasto deluso dal fatto che in foto ci fosse solo lei. In molti vorrebbero vedere il marito, e soprattutto i fan avrebbero voluto vederlo con l’abito da sposo.