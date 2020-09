1 Grande Fratello Vip: Francesco Oppini imita Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta e il risultato è davvero esilarante! Ecco il video

Non solo liti tra i concorrenti o tra Alfonso Signorini e Francesca Pepe, che ha dato alla concorrente della maleducata. Il Grande Fratello Vip ci regala anche tanti sorrisi e grasse risate. È il caso di ieri sera quando a cena, inaspettatamente, Francesco Oppini ha eseguito l’imitazione di Tommaso Zorzi, sorprendendo non di poco i suoi compagni. Nel mirino del cronista sportivo anche la risata (piuttosto chiassosa) di Maria Teresa Ruta.

Per rendere la serata più divertente, nel corso della cena, tra una chiacchiera e l’altra, i ragazzi hanno inventato un simpatico gioco sulle imitazioni. A Tommaso Zorzi ad un certo punto è stato chiesto di imitare se stesso, ma a quel punto è entrato in scena l’esilarante parodia di Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti, infatti, si è offerto volontario, sottolineando di sapere alla perfezione i movimenti del coinquilino. Così si è alzato in piedi e ha riproposto l’uscita dalla stanza dell’influencer verso la cucina, e come quest’ultimo si alza da tavola per andare a lavare il suo piatto. Ovviamente nemmeno a diro, il risultato è stato davvero clamoroso e tutti sono scoppiati a ridere.

Come vedrete nel video riproposto sotto, Francesco Oppini non si è fermato solo ad imitare Tommaso Zorzi, ma ha regalato un altro bel momento ai suoi compagni. Maria Teresa Ruta infatti è nota anche per la sua risata non proprio silenziosa. Oppini, attentissimo al dettaglio, ha deciso di riproporla ai suoi compagni e ovviamente sono tutti scoppiati a ridere a crepapelle.

Ecco qui sotto quanto vi abbiamo raccontato a parole…

Ragazzi ma Oppini è esilarante !! Guardate le imitazioni di Tommy e di Maria Teresa #GFVIP MORTA😂 pic.twitter.com/MRM7PXVIpa — Why pretend? (@Stayhappy___) September 22, 2020

Francesco Oppini quindi ha mostrato un suo lato molto divertente, dopo il meme che sta spopolando sul web (legato alla lite tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi). Ma Francesco non sembra essere l’unico bravo nelle imitazioni….