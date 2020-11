Serata intensa quella di ieri nella casa del Grande Fratello Vip 5. I concorrenti hanno infatti scoperto che il reality si allungherà fino a febbraio, e le reazioni non sono state delle migliori. Uno dei più sbigottiti dalla notizia è stato Francesco Oppini, che fin dal primo momento ha mostrato perplessità e dubbi. Il cronista sportivo infatti sembrerebbe essere intenzionato a lasciare il gioco, non riuscendo a trascorrere così tanto tempo all’interno della casa, lontano dai suoi affetti. Così dopo la fine della diretta il figlio di Alba Parietti si è sfogato, ed ha così nuovamente manifestato la sua volontà di abbandonare il Grande Fratello Vip 5. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Penso che lascerò. Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. […] Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado”.