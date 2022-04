1 Francesco Oppini si è lasciato?

Francesco Oppini dal 2018 intrattiene una relazione con Cristina Tomasini. I due sono sempre stati molto uniti, anche durante la sue permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ieri l’ex gieffino ha festeggiato 40 anni e alla sua festa erano presenti molte persone. I fan, però, hanno notato l’assenza della fidanzata. Al momento non sembra esserci una ragione valida. Gli utenti del web, quindi, hanno iniziato a preoccuparsi.

Oppini, infatti, aveva anche iniziato a parlare di matrimonio. Lo aveva raccontato a Casa Chi, come riporta anche Donna Pop: “Delle nozze ne parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando“. Purtroppo, però, le nozze potrebbero non realizzarsi mai il web avesse ragione.

Gli utenti, infatti, hanno notato diverse stranezze. Cristina, sui suoi profili social, avrebbe pubblicato delle Stories e dei post ambigui. Inoltre, nonostante da qualche tempo vivesse con Francesco Oppini, sembra essere tornata a casa sua. Inoltre, indizio ancora più allarmante per i fan, da qualche settimana non compaiono più foto di coppia sui loro profili. Che cosa sta accadendo tra loro? Per il momento non possiamo dirlo. Dovremo attendere dichiarazioni ufficiali da una delle due parti.

Potrebbe, infatti, trattarsi di un momento di crisi passeggera. Oppure potrebbe non esserci niente che non va tra loro. Magari hanno voluto soltanto prendersi un momento di distacco dai social in quanto coppia e mantenere le cose un po’ più private. Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Noi non esiteremo ad aggiornarvi nel caso dovessero parlare in prima persona.

