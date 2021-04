Chi è Francesco Oppini? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la fidanzata, l’incidente e il profilo Instagram dove seguirlo.

Chi è Francesco Oppini

Nome e Cognome: Francesco Maria Oppini

Data di nascita: 6 aprile 1982

Luogo di Nascita: Torino

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Commerciante e opinionista sportivo

Fidanzata: Ha una fidanzata di nome Cristina

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio sulla gamba sinistra (un disegno tribale e fiore sul ginocchio) e il braccio destro con dei disegni geometrici

Profilo Instagram: @francesco_oppini_82

Francesco Oppini biografia, età e altezza

Lui è Francesco Maria Oppini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È nato a Torino il 6 aprile 1982 e la sua età corrisponde quindi a 39 anni. Tra le curiosità che conosciamo su di lui c’è l’altezza, che corrisponde a 1 metro e 85 centimetri, mentre il peso a 67 kg.

Cosa sappiamo della sua biografia? Francesco, come molti sanno, è figlio d’arte. Suo papà infatti è l’attore Franco Oppini e mentre sua madre la showgirl e opinionista Alba Parietti. Da sempre, in un modo o nell’altro è stato vicino al mondo dello spettacolo, ma è solo all’età di 22 anni che fa la sua prima vera esperienza televisiva.

Quell’anno, infatti, lo ricordiamo come concorrente de La Fattoria, unico e solo reality a cui ha preso parte, fino alla proposta di mettersi in gioco al GF Vip (trasmissione che invece sua madre ha più volte rifiutato). Pian piano si è fatto largo nel mondo del piccolo schermo ed ha presenziato in alcune trasmissioni anche per via della presenza di sua madre.

Come dimenticare, ad esempio, lo scherzo messo in atto dalle Iene contro Alba Parietti, dove Francesco Oppini ha preso parte come complice del programma. Sempre in aiuto di sua madre, è intervenuto anche nel corso di una puntata di Ballando Con Le Stelle.

In generale, comunque, Francesco ha varie passioni come il macchine e lo sport. Passioni di cui è riuscito a farne un vero e proprio lavoro. Oppini infatti è un commerciante, ma anche opinionista sportivo.

Attualmente vive Milano da diversi anni e svolge il lavoro di impiegato in un concessionario. Ma non solo. Spesso vi sarà capitato di vederlo nel ruolo di commentatore sportivo in TV. Precisamente su 7Gold, nella trasmissione Diretta Stadio. Qui supporta in modo smisurato la sua passione per la Juventus.

Di sé dice di essere molto rispettoso, ma anche permaloso e chissà che quest’ultima caratteristica non possa accendere la miccia per qualche lite con gli altri concorrenti.

Vita privata: genitori e fidanzata

Come dicevamo Francesco Oppini è figlio di Franco Oppini e Alba Parietti. Con entrambi i genitori ha un rapporto meraviglioso e spesso pubblica degli scatti insieme a loro sui social.

Ma cosa conosciamo della sua vita privata? In passato il nome di Francesco è balzato tra le pagine di cronaca rosa poiché ha avuto una relazione con Alessia Fabiani prima e Francesca Gottardi poi.

Attualmente Francesco Oppini si dichiara «felicemente fidanzato». La sua fidanzata si chiama Cristina Tomasini. Unica cosa che sappiamo di lei è che arriva da Bergamo. Tra l’altro, nonostante le foto e le storie che l’opinionista condivide insieme a lei, tende a preservarla dal mondo del gossip. Francesco vede il suo futuro insieme alla fidanzata Cristina e insieme a lei vorrebbe avere una famiglia, felice e in salute.

Sembrerebbe però che nel 2019 Francesco e la fidanzata siano stati vicini dal partecipare a Temptation Island VIP, anche se i due hanno gentilmente spedito l’offerta al mittente, perché contrari a dare in pasto ai giornali la loro vita privata. Questo è ciò che ha spiegato la madre di Francesco sui social.

Incidente

Il passato di Francesco Oppini è stato scalfito, purtroppo, da un momento molto buio e difficile. Nel 2006, infatti, il commerciante era fidanzato insieme ad una ragazza di nome Luana. Quest’ultima è stata coinvolta in un terribile incidente d’auto dove ha perso la vita.

Questo è stato senza dubbio uno dei periodi più delicati della vita di Francesco, che l’ha segnato profondamente.

Dedichiamoci ora alla parte social…

Dove seguire Francesco Oppini: Instagram e social

C’è modo di seguire Francesco Oppini sui vari social a disposizione? Facendo una piccola ricerca abbiamo scovato il profilo Instagram e Facebook.

Nel primo account pubblica svariati contenuti, da momenti di vita privata a frammenti di vita lavorativa e riflessioni. Sono presenti foto in compagnia dei suoi genitori, della fidanzata Cristina, ma anche di colleghi e amici. Di tanto in tanto possa anche immagini sulla Juventus, squadra per cui fa il tifo.

Su Facebook, invece, oltre a un profilo privato detiene una pagina. Qui condivide maggiormente la sua passione per i bianconeri, tra giudizi, pensieri e analisi. Spesso pubblica anche i video che lo ritraggono protagonista durante le telecronache sportive.

Adesso ad attendere Francesco Oppini c’è una nuova avventura, chiamata Grande Fratello Vip…

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip

Il 14 settembre 2020 è la data da segnare sul calendario per gli amanti del Grande Fratello Vip. È proprio in questo giorno che il reality, a pochi mesi dalla quarta edizione torna a far compagnia ai telespettatori di Canale 5.

Al timone di conduzione ritroveremo ancora una volta Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza degli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Come dicevamo, tra i concorrenti spicca anche il nome di Francesco Oppini. Da diverso tempo si vociferava la presenza del figlio di Alba Parietti nel cast del GF Vip.

L’opinionista sportivo a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che ha deciso di partecipare per avere un ritorno lavorativo. Tra le altre cose ha aggiunto che sentirà la mancanza della televisione e del telefono durante i giorni di permanenza nella casa.

La cosa che lo spaventa maggiormente è la voglia di arrivare ad ogni costo, mentre ciò che teme durante il suo percorso è dormire poco. Oppini ha anche asserito che cercherà di agire o meno per il quieto vivere di tutti gli altri.

I concorrenti del GF Vip 5

Insieme a Francesco Oppini ci sono altri concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ma li ricordate tutti? Facciamo un piccolo recap, partendo dall’elenco delle donne che troveremo nella casa più spiata d’Italia:

E non solo. Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 a far compagnia a Francesco, troveremo invece i seguenti nomi:

A tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Il percorso di Francesco al GF Vip

Settimana 1

Francesco Oppini si è integrato bene nel gruppo e ha dato modo di farsi conoscere dai suoi compagni. Ha un buon riscontro anche da parte del pubblico, tanto che le sue espressioni sono già diventate dei meme, per tutti gli amanti del trash!

Settimana 2

Dopo la puntata del venerdì (25 settembre 2020) Francesco Oppini è stato protagonista, insieme a Elisabetta Gregoraci, di una parodia dell’incontro tra Garko e Adua. Molti utenti del web si sono indispettiti. Intanto nella Casa, Dayane ha sedotto con un ballo Oppini, il quale si è detto preoccupato per la reazione della sua fidanzata.

Settimana 3

Avevamo lasciato Dayane avvicinarsi a Oppini e la risposta della fidanzata di lui sui social non è tardata ad arrivare. Dopo le dichiarazioni della Mello in puntata, la fidanzata del gieffino è intervenuta nuovamente, lanciando un avvertimento importante.

Settimana 4

Dopo l’avvertimento di mamma Alba, Francesco Oppini si è di fatto un po’ allontanato da Dayane Mello e ha iniziato a nutrire i primi dubbi su di lei, nonostante un chiarimento successivo. Con la complicità di Tommaso, Oppini ha inscenato una finta lite e ha fatto così uno scherzo a tutti i compagni del GF Vip. Amante delle imitazioni Francesco si è divertito molto con i suoi compagni e riproporre la scena che ha visto scontrarsi la Marchesa e la Contessa.

Settimana 5

La fidanzata di Oppini è tornata a parlare del suo fidanzato e della particolare vicinanza di Dayane. Tommaso ha fatto uno scherzo a Francesco, facendogli credere di essersi innamorato di lui. Questo ha fatto innervosire Oppini, il quale si è molto arrabbiato, lanciando una sedia al coinquilino. I due hanno poi chiarito l’incomprensione con un abbraccio in puntata e un bacio a stampo durante la festa anni ’20.

Settimana 6

Francesco, così come i suoi compagni, ha appreso che in casa entreranno nuovi concorrenti. Dopo aver fatto il nome della Buccino, ripensandoci, Oppini sembra temere l’ingresso in Casa della sua ex Alessia Fabiani.

Dopo aver trascorso del tempo in giardino con Tommaso, dove si sono consolati a vicenda ed emozionati insieme sulle note de Il mondo, Zorzi ha confessato a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando di provare dell’interesse per Oppini. Come reagirà Francesco se verrà a sapere questa verità?

Un video sembrerebbe incastrare Francesco, che sostiene come stia facendo della strategia nei confronti di Zorzi. Sarà davvero così? Intanto proprio Tommaso sta iniziando a dubitare di lui e i due sono stati protagonisti di uno scontro infuocato dopo il video di Matilde.

Settimana 6 (parte 2)

Il rapporto tra Tommaso e Oppini è sempre più incrinato. Durante la puntata del 23/10 i due hanno avuto modo di avere un confronto. Ad intervenire e dire la sua è stata l’opinionista Antonella Elia, la quale ha pesantemente attaccato Francesco, prendendo le parti di Zorzi.

Poco dopo tramite i social, Alba Parietti è parsa furiosa con la Elia. A favore di Oppini anche Patrick Ray Pugliese, che a sua volta si è scagliato contro la Elia. Deluso dal comportamento di quello che pensava essere un suo amico, Tommaso ha nominato Francesco. I due nelle ore successive hanno avuto modo di chiarire, ma non hanno mancato occasione di lanciarsi frecciatine.

Al termine della puntata Oppini ha parlato della nomination fatta da lui contro la Orlando. Il concorrente è convinto che il pubblico in quel momento abbia riservato lui un applauso ma la realtà sembra essere diversa.

Settimana 7

Oppini durante una chiacchierata ha insinuato che Tommaso provasse qualcosa per lui. Per scherzo proprio Zorzi e Francesco hanno detto di provare qualcosa l’uno per l’altro. Peccato però che poi i due abbiano discusso nuovamente proprio a causa di questo, in puntata. Tommaso Zorzi ha confessato a Francesco di esserci rimasto male per le parole di Alba Parietti, nonostante abbia chiesto scusa.

Nella medesima chiacchierata Oppini ha sparato a zero contro Dayane e una sua frase potrebbe costargli davvero cara. Francesco però non si è fermato e ha riservato parole al veleno anche contro Flavia Vento. Il pubblico ne chiede la squalifica. Intanto Alba Parietti prende le distanze dalle parole di suo figlio e lo attacca sui social. E a proposito del web, è stato lanciato un hashtag #fuorioppini.

Settimana 8

Nessuna squalifica per Francesco Oppini, ma dritto al televoto. A spiegarne le motivazioni è stato Alfonso Signorini. Intanto dopo la puntata Dayane ha attaccato Francesco e i due hanno avuto un duro confronto. Oppini ha tentato di chiarire, ma con scarsi risultati.

Dayane ha nutrito dei dubbi sull’interesse di Francesco nei confronti di Tommaso. Oppini si è molto arrabbiato. Ciò ha provocato ad un confronto inevitabile, ma anche un chiarimento, tra lui e Zorzi.

Ma Francesco si è subito vendicato e, supportato da Tommaso e Stefania, ha messo in guardia Adua dalla Mello, provocando poi un confronto tra le due, che però hanno chiarito tranquillamente. Intanto Tommaso in chiacchierata ha svegliato un segreto hot di Oppini.

In puntata c’è stato un duro confronto tra Francesco e Dayane. Sempre nella medesima Oppini ha avuto modo di rivedere sua madre, che gli ha dato utili consigli.

Settimana 9 e 10

Francesco ha ricevuto una lettera da Dayane. I due hanno poi avuto modo di confrontarsi e chiarire per il quieto vivere. Il comportamento di Oppini però non è piaciuto a Tommaso, che ne è rimasto deluso.

Poco dopo Zorzi si è confidato con Stefania e quest’ultima ha deciso di far ragionare sia Tommaso che Francesco. Ci sarà un chiarimento?

C’è stato uno scambio di lettere tra Tommaso e Francesco, che ha portato i due a mettere da parte le divergenze. Zorzi ha fatto chiarezza sul rapporto con il cronista. Sempre Oppini ha continuato ad attaccare indirettamente Dayane, riservandole parole davvero poco carine.

Francesco si è lasciato scappare un’altra battutina infelice su Dayane, provocando la reazione di Giulia. In chiacchierata, Andrea e Francesco avrebbero deriso Massimiliano, secondo alcuni utenti del web.

Oppini durante la settimana 10 è stato mandato in nomination. Riuscirà a superarla? In attesa di scoprirlo il concorrente ha ipotizzato il prolungamento del reality. Rosalinda e Dayane intanto non hanno gradito alcuni suoi atteggiamenti.

Settimana 11

Fulvio, da fuori, pare voglia prendere provvedimenti contro Francesco.

La notizia del prolungamento del programma ha portato Oppini a voler lasciare il programma, facendo infuriare Zorzi, trovando dalla sua parte Stefania. Il cronista si è sfogato in lacrime e per tutta la settimana ha mostrato del malessere.

Intanto sempre Oppini ha raccontato di aver rinunciato a Temptation Island.

Settimana 12

Tommaso ha ricevuto alcuni consigli da Malgioglio su Francesco. Intanto Oppini è sempre più convinto di voler abbandonare la Casa questo ha portato Tommaso a sbottare. Dopo la telefonata con mamma Alba, Francesco ha preso la sua decisione definitiva, che ha mandato in crisi Zorzi.

Francesco, venerdì 4 dicembre, ha deciso di lasciare ufficialmente la Casa del GF Vip e ha dedicato un primo pensiero, una volta uscito a Tommaso.

Francesco Oppini dopo il GF Vip

Proprio Tommaso, appresa la notizia, si è fatto prendere dallo sconforto. Solo in seguito, però, Zorzi ha spiegato le reali reazioni del suo comportamento: l’influencer ha infatti confessato di essersi preso una cotta per Oppini. Appresa la notizia sia Francesco che la sua fidanzata Cristina hanno avuto una reazione sui social.

Per la puntata di lunedì 7 dicembre 2020, visto quanto accaduto, Francesco ha scelto di avere un confronto con Tommaso. Le cose sono andate molto bene. Oppini gli ha promesso amicizia eterna e di stargli accanto se lui vorrà. Una volta arrivato a Casa, Francesco dentro la sua valigia ha trovato un regalo di Tommaso. Si tratta di una camicia a cui l’influencer era tanto affezionato. Per omaggiare questo gesto, Oppini ha dedico di indossarla in puntata.

In diretta a Casa Chi, Francesco ha svelato il motivo che l’ha spinto a lasciare la Casa del GF Vip. A Verissimo, invece, è tornato a dire la sua su Tommaso Zorzi. Tra le ospitate ricordiamo la presenza di Francesco Oppini a Live Non è la d’Urso o a Domenica Live. Ma non da solo. Insieme a lui anche mamma Alba, papà Franco o la fidanzata.

