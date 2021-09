1 Il like di Tommaso a Francesco Oppini

È trascorso un anno da quando Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5. Fin dal primo giorno tra i due è nata una bellissima amicizia, che per mesi ha fatto sognare tutti i fan e il pubblico. Anche dopo la fine del reality l’influencer e il cronista sportivo hanno iniziato a mostrarsi spesso insieme sui social, facendo intendere di essere ancora molto uniti. Tuttavia a un tratto Tommaso e Francesco si sono allontanati, e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto tra i due ex gieffini, che nel mentre hanno deciso di rimanere in silenzio. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che ha riacceso la speranza nei fan. Vediamo di cosa si tratta.

Come è noto Francesco Oppini è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Chi. L’intervista in seguito è stata condivisa sui social, e a mettere like al post è stato proprio Tommaso Zorzi. A quel punto i fan hanno sperato che i due avessero fatto pace e che si fossero lasciati il passato alle spalle. Ciò nonostante a intervenire è stato il vincitore del Grande Fratello Vip 5, che con un post ha duramente affermato:

“Chi valuta la qualità (o meno) di una relazione di qualunque genere in base ai like su Instagram mi fa oggettivamente tenerezza”.

Pare dunque che al momento Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non abbiano ancora chiarito le recenti incomprensioni. Ci si augura però che a breve i due possano avere un confronto e possano tornare a essere amici. Nel mentre il cronista sportivo proprio a Casa Chi si è scagliato contro un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire di chi si tratta e le sue dichiarazioni.