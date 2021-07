Il presunto motivo per cui Tommaso Zorzi ha chiuso i rapporti con Francesco Oppini

1 Perché Tommaso Zorzi ha defollowato Francesco Oppini?

Ieri vi abbiamo raccontato che Tommaso Zorzi aveva smesso di seguire Francesco Oppini su Instagram. Una notizia che ha lasciato i fan dei due ex del Grande Fratello Vip 5 decisamente sconvolti. Tommaso e Francesco avevano creato un bellissimo rapporto nella casa più spiata d’Italia. E Zorzi successivamente aveva anche detto di essersi preso una cotta per Oppini. Comunque tra loro era rimasta una bellissima amicizia anche una volta finito il programma. La fine di questa amicizia, però, era nell’aria da tempo, molti utenti infatti avevano iniziato a sospettare che tra i due fosse successo qualcosa.

A commentare la vicenda era stato per primo l’influencer che aveva detto: “Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche star qui a dover parlare di sta roba. Ma purtroppo è così. Vabbè, andiamo avanti“.

Poi erano arrivate anche le dichiarazioni del commentatore sportivo: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi”.

Quindi entrambi avevano smentito un loro litigio. E successivamente a sostegno della falsità di un loro litigio c’è stato anche un recente incontro. I due furono infatti avvistati insieme a cena con Andrea Zelletta, anche lui ex della stessa edizione del reality. Ieri però, come detto, è arrivata questa azione social che ha sorpreso tutti.

I motivi non si sono capiti, infatti nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni. Oggi però il sito Fanpage.it ha rivelato quello che potrebbe essere il motivo, che però va preso con le pinze. La testata giornalistica, infatti, riferisce che la colpa sarebbe di un video domestico in cui Francesco Oppini riderebbe di epiteti offensivi che avrebbero di conseguenza urtato la sensibilità di Tommaso Zorzi.

Ovviamente non sappiamo se questo sia vero e cosa sia realmente successo. A tal proposito, siamo qui a disposizione per qualsiasi chiarimento da parte dei diretti interessati e pronti ad ogni smentita.