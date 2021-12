Riavvicinamento in corso per gli Zorpini? La decisione di Francesco Oppini spiazza il web (FOTO)

1 Il post di Francesco Oppini su lui e Tommaso Zorzi

Nelle ultime ore una storia di Francesco Oppini postat sul suo profilo Instagram ha riacceso la fiamma per i fan di lui e Tommaso Zorzi. I due avevano instaurato un rapporto e un’amicizia molto stretta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ma poi qualcosa si è spezzato alcuni mesi fa. Adesso, un vecchio disegno, fa pensare che non tutto è perduto e potrebbe esserci un riavvicinamento.

Oppini, infatti, ha postato sui social un disegno di lui e Zorzi abbracciati che era stato fatto in passato da alcuni fan “zorpini”. E questo disegno lui lo teneva in uno studio, mentre adesso cambierà luogo. Nella storia Francesco ha infatti scritto: “Ho deciso, da gennaio sarà esposto a casa mia”.

Un gesto sicuramente inaspettato quello del figlio di Alba Parietti che arriva dopo mesi di gelo in cui sia lui che Zorzi non si erano nemmeno esposti più di tanto sulla questione della loro amicizia. Anzi, c’è da dire che in varie occasioni avevano cercato di deviare alle domande fatte ad entrambi dai giornalisti o comunque rimanere molto sul vago.

Il vero motivo del litigio tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non si è mai veramente saputo. Infatti sono girati molti rumor, ma niente di concreto. E soprattutto niente era uscito dalle loro bocche e quindi da considerare ufficiale.

Negli ultimi tempi i due avevano rilasciato alcune dichiarazioni riguardo una speranza di riavvicinamento. E proprio Francesco aveva aperto una porta alla possibilità. Ecco le loro parole…