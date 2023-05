Francesco Paolantoni gira nudo per le strade di Napoli per lo scudetto vinto

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Francesco Paolantoni gira nudo per le strade di Napoli in occasione dello scudetto vinto: il video fa il giro del web

Il gesto di Francesco Paolantoni

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Francesco Paolantoni. Il noto e celebre attore infatti nelle ultime ha sfilato per le vie di Napoli completamente nudo, per festeggiare la vittoria del terzo scudetto. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo quello che è accaduto. Come ormai tutti sappiamo, solo poche ore fa la città partenopea dopo 33 anni è tornata a vincere il campionato italiano, e i tifosi stanno celebrando senza sosta questo storico evento. Anche sui social numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo hanno esultato per questo traguardo, e in molti si sono mostrati durante i festeggiamenti.

A non passare inosservata però è stata proprio la reazione di Francesco Paolantoni, che in occasione della vittoria dello scudetto ha deciso di girare per le vie di Napoli completamente nudo. Ma non è finita qui. Mentre passeggiava sul lungomare, l’attore ha iniziato a mangiare della pasta e patate da un enorme pentolone che gli copriva le parti intime. Già qualche mese fa tuttavia l’ex protagonista di Tale e Quale Show aveva annunciato a Le Iene che qualora il Napoli avesse vinto lo scudetto avrebbe sfilato per strada completamente nudo. Queste le dichiarazioni di Francesco alla trasmissione di Italia 1:

“Se il Napoli vince lo scudetto, sfilo nudo per strada mangiando solo la pasta e patate, ma senza provola”.

FRANCESCO PAOLANTONI SI ERA IMPEGNATO A MANGIARE PASTA E PATATE NUDO, SUL LUNGOMARE DI NAPOLI, SE GLI AZZURRI AVESSERO VINTO LO SCUDETTO…OGNI PROMESSA E’ DEBITO#napolicampioneditalia #NapoliCampionediItalia #NAPOLISCUDETTO #Napoli pic.twitter.com/Y8CbrHZJ2d — RunAtOnce (@RunAtOnce) May 6, 2023

Pare dunque che Francesco Paolantoni abbia mantenuto la parola data a Le Iene. I video dell’attore che sfila per le vie di Napoli nudo nel mentre hanno naturalmente fatto il giro del web in pochi minuti, e non sono mancati numerosi commenti ironici sui social.