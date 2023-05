Chi è Madame? Età, vita privata, canzoni e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Chi è

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Madame, dall’età, a dove seguirla sui social e Instagram, al fidanzato, al testo della canzone in gara a Sanremo 2023.

Chi è Madame

Nome e Cognome: Francesca Calearo (in arte Madame)

Data di nascita: 16 gennaio 2002

Luogo di Nascita: Creazzo, in provincia di Vicenza

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: studentessa e cantante

Fidanzato: Madame pare sia single

Figli: Madame non ha figli

Tatuaggi: Madame non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sonolamadame

Madame età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Madame. Francesca Calearo nasce il 16 gennaio del 2002 a Creazzo, un paese in provincia di Vicenza.

La sua età è dunque di 21 anni, mentre non conosciamo le informazioni circa la sua sua altezza e il suo peso.

La sua passione per la musica nasce quando la rapper è solo una ragazzina. Grazie a suo padre, a sua volta grande appassionato di musica, inizia anche a studiare pianoforte, mentre sua madre inizialmente era contraria alla sua vocazione di diventare una cantante.

Ma vediamo adesso quello che sappiamo sulla vita privata di Madame.

Vita privata: Madame ha un fidanzato?

Della vita privata di Madame sappiamo che la cantante ha frequentato il liceo di Scienze Umanistiche di Vicenza. Successivamente decide di iscriversi in un istituto privato per studiate economia e marketing, conciliando allo stesso tempo la passione per la musica.

In molti si chiedono anche se Francesca abbia un fidanzato. Tuttavia questa informazione non è del tutto chiara. La rapper infatti tiene molto alla sua privacy, ma ad oggi sembrerebbe essere single. Intanto la cantante ha fatto coming out al Festival di Sanremo.

Madame si definisce una persona sensibile. Ama dipingere con gli acquerelli e scrivere.

Vediamo ora dove seguirla sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Madame: Instagram e social

In molti si sanno già chiedendo dove è possibile seguire Madame sui social, e in particolare su Instagram.

La giovane rapper ha naturalmente un profilo attivo, che vanta oltre 432 mila follower.

Proprio su Instagram, la cantante aggiorna i suoi fan con tutte le novità della sua carriera, della sua vita privata e della sua quotidianità.

Proprio in merito alla sua carriera, scopriamo quello che c’è da sapere e i traguardi già raggiunti dall’artista.

Carriera

La carriera di Madame inizia in tenera età. Il suo nome d’arte nasce quando ai tempi della scuola giocava con le sue amiche creando nomi per Drag Queen. A quel punto nasce il nome “Madame Wild”, che verrà poi accorciato dalla cantante e scelto per farsi conoscere dal pubblico.

Nel 2018 così, all’età di 16 anni, inizia ufficialmente la sua carriera, quando la rapper firma un contratto con l’etichetta Sugar Music. Successivamente nello stesso anno debutta con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. A fine dell’anno pubblica il suo secondo singolo Sciccherie, che ottiene un enorme successo. Grazie a questa canzone si afferma sulle scene del panorama musicale come artista emergente.

A quel punto Madame inizia a collaborare con alcuni celebri nomi del settore. Il 7 giugno 2019 prende parte al brano Farabutto, che fa parte dell’EP Assurdo di Tredici Pietro e Mr. Monkey. Nello stesso anno pubblica anche i singoli 17 e La promessa dell’anno. In seguito collabora con Rkomi nel brano Rosso di Night Skinny, con Ensi in Mira e con Marracash nella traccia Madame – L’anima, che ottiene un successo straordinario.

Durante il 2020 rilascia le canzoni Baby e Sentimi. Nell’aprile dello stanno anno partecipa al remix ufficiale di Andromeda, singolo della cantante Elodie. A luglio collabora con Dardust, Ghali e Marracash. Ad ottobre del 2020 esce Contatto, il nuovo album dei Negramaro, contenente Non è vero niente, l’unico featuring in collaborazione proprio con la rapper. Il mese successivo pubblica il suo nuovo singolo, Clito.

A dicembre 2021, viene confermato che Madame sarà tra i 26 Big in gara del Festival di Sanremo 2021. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, la rapper presenterà Voce, il suo nuovo singolo che anticipa il primo album omonimo da solista, che verrà pubblicato il 19 marzo 2021.

A gennaio 2021 rilascia anche un nuovo pezzo, Il mio amico, in featuring con Fabri Fibra. Scopriamo adesso quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione alla kermesse musicale e sul testo della sua canzone.

Album e canzoni

Oltre ad album e canzoni Madame vanta anche un repertorio da solista. Per ora ha un solo album portato al successo, ma diverse canzoni. Eccole tutte:

2018 – Anna

2018 – Sciccherie

2019 – 17

2019 – La promessa dell’anno

2020 – Baby

2020 – Sentimi

2020 – Spaccato (con Don Joe e Dani Faiv)

2020 – Nuove strade (con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi)

2020 – Clito

2021 – Il mio amico (con Fabri Fibra)

2021 – Voce

2021 – Marea

2021 – Tu mi hai capito (con Sfera Ebbasta)

2022 – L’eccezione

2023 – Il bene nel male

Madame a Sanremo 2021

Il 2 marzo 2021 abbiamo assistito alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione e alla direzione artistica abbiamo ritrovato ancora una volta Amadeus, che non ha deluso le aspettative. Tra i 26 Big in gara quest’anno anche Madame, che per la prima volta si è messa alla prova con questa nuova esperienza.

Sul palco dell’Ariston, la rapper ha presentato la canzone Voce, che è una vera e propria una dedica ricca di sentimento e di nostalgia, dedicata alle persone che vorremmo riabbracciare di nuovo. Madame in merito al suo pezzo e alla sua partecipazione al Festival svela:

“Due anni fa avevo scritto questa canzone che era diventata l’intro del mio disco. A settembre 2020 sono stata in studio con i Pinguini Tattici Nucleari, ho chiesto a Riccardo come fosse stata l’esperienza di Sanremo e lui mi ha detto: pesante. Ho accettato la sfida. Ho un po’ trasformato la canzone aggiungendo dei ritornelli e l’ho portata a Sanremo. La mia reazione quando l’ho saputo? Sono stata molto contenta. Non so dire se me l’aspettavo. Credo molto in questa canzone, secondo me è molto bella. Dal Festival non mi aspetto granché, lo vedo più come un gioco, un’attività ludica, simpatica, una bellissima esperienza che sicuramente mi formerà da ora fino alla fine della mia carriera”.

Ha raccontato in quella circostanza. Per essere la prima avventura alla kermesse è andata piuttosto bene. Madame infatti si è classificata ottava. Tra l’altro la cantante ha avuto l’onore di vincere il Premio Sergio Bardotti per aver portato sul palco il Miglior Testo del Festival.

Sebbene non abbia vinto la canzone ha ottenuto un successo clamoroso.

Madame a Sanremo 2023

Madame torna su palco del Teatro Ariston con la canzone Il bene nel male. Un testo forte, che parla della storia di una prostituta. La cantante si dice pronta a regalare nuove emozioni.

Il percorso di Madame a Sanremo 2023

Qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul percorso di Madame a Sanremo 2023. La cantante ha concluso la sua avventura arrivando settima, ma conquistando comunque i favori del pubblico, colpito dal suo pezzo.