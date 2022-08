L’intervista di Ilary Blasi dopo Totti

Sappiamo molto bene che Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati e ognuno si sta godendo le vacanze per conto suo. Tantissimi i rumor che si sono susseguiti sulla conduttrice e sul calciatore. L’ultimo dei quali si riferirebbe al fatto che i tradimenti presunti sarebbero partiti dal Ilary e non dall’ex marito come è sempre stato affermato fino a poco tempo fa. Cosa ci sia di vero non lo sappiamo ancora, tutto va preso con le pinze. Fatto sta che alla Blasi è stato associato un flirt con Cristiano Iacovino, ex anche di Giulia De Lellis.

Secondo quanto riporta anche Biccy, inoltre, la presentatrice avrebbe adottato una strategia ben precisa. In questo modo vorrebbe mettere a tacere tutte le voci sul suo conto e la sua vita privata. Il Corriere della Sera afferma:

Il piano di Ilary Blasi in soldoni sarebbe questo: comportarsi come se nulla fosse successo e niente dovesse ancora accadere. Come se non ci fosse di mezzo la separazione più chiacchierata d’Italia, quella da Francesco Totti, ancora ferma alle prime scartoffie. E la (presunta) storia con Cristiano Iovino, personal trainer di stanza a Roma ma più spesso a Milano, muscoloso e conteso. Lui sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi dai Parioli, arrivata dopo.

Il Corriere della Sera, inoltre, informa quando Ilary rilascerà la sua prima intervista dopo la separazione con Totti e chi la farà:

Intanto Ilary documenta le vacanze sui social. Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa sovraesposizione mediatica pare rientrare in una precisa strategia. Forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale. Si tratta di massimizzare la propria immagine di donna comunque felice, realizzata e piena di vita. Serena anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale. Ovvero la prima intervista pubblica, già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo. E soltanto dopo, presentarsi finalmente all’incontro con i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone e Antonio Conte, a questo punto entrambi in vacanza, all’estero, dopo aver atteso per giorni che «la signora Blasi» si rendesse reperibile e così non è stato.

