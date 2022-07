Francesco Totti sarebbe furioso per i gossip delle ultime ore: pronto a parlare

1 Francesco Totti sta per dire la sua?

Sono ormai più di due settimane che non si parla altro che della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma e la conduttrice infatti hanno annunciato la separazione dopo 20 anni d’amore e naturalmente fin dal primo momento sono finiti al centro di un ciclone mediatico. Giorno dopo giorno numerosi sono i retroscena che sono emersi, che hanno alimentato i gossip e i pettegolezzi. Solo poche ore fa il settimanale Chi ha svelato ulteriori dettagli, secondo i quali la Blasi avrebbe scoperto il tradimento di Totti grazie all’aiuto di un investigatore privato. Poche ore fa però come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Stando a quello che riporta Il Corriere della Sera, sembrerebbe che Francesco Totti sarebbe furioso per i gossip delle ultime ore, in particolare per quelli raccontati dal settimanale Chi. Ma non solo. Stando a quanto svela la nota testata, pare che l’ex Capitano della Roma sia arrivato al limite della sopportazione e che sia stufo di stare a leggere pettegolezzi non veritieri sul suo conto. Sembrerebbe anche che Totti sia pronto a rompere il silenzio e a parlare per la prima volta, per svelare la sua versione dei fatti. Questo quanto riporta Il Corriere:

“Francesco Totti si è scocciato e non ne può più. È stanco di scoprire ogni giorno l’ennesima esclusiva rivelazione sulla fine del suo matrimonio con lary Blasi. […] L’ultimo scoop del settimanale “Chi” lo ha davvero amareggiato. Anzi, il campione del mondo del 2006 è furioso. […] La sua capacità di sopportazione è al limite. E presto potrebbe decidere di parlare lui, stavolta. Magari tre 48 ore, o tra 72, poco

importa. E di certo saprà farsi sentire”.

Cosa accadrà dunque? Che a breve Francesco Totti decida davvero di intervenire per dire la sua? Nel mentre in queste ore è stata fatta chiarezza anche sul misterioso uomo che avrebbe attirato l’attenzione di Ilary Blasi. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.