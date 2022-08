1 Un altro figlio in arrivo per Francesco Totti?

In queste ultime ore Francesco Totti è stato avvistato insieme a una misteriosa amica in aeroporto e in molti hanno iniziato a pensare si potesse trattare di Noemi, la presunta nuova fiamma. Loro, infatti, stando ai rumor vivrebbero praticamente insieme. Non si sanno i reali motivi per i quali il calciatore e Ilary Blasi si sono lasciati. Si parla di tradimenti, ma sotto potrebbe esserci altro? A lanciare un’indiscrezione bomba ci ha pensato Il Corriere della Sera, come riporta anche il profilo Instagram Pipol Gossip.

Sembrerebbe, infatti, che Noemi sia in attesa di un bambino. Cosa ci sia di vero non lo sappiamo, Questo è soltanto un rumor e bisogna prenderlo con le dovute attenzioni. Al momento non ci sono prove ufficiali. Dovremo aspettare, in caso, dichiarazioni di conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Nel mentre, però, leggiamo cosa scrive l’account citato poc’anzi:

“Una pagina dedicata a lei: Noemi Bocchi, la nuova compagna del pupone. Una descrizione precisa al millimetro dei suoi spostamenti e dei suoi movimenti social e poi la bomba. La giornalista Giovanna Cavalli lancia la bomba: ‘Tutti parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può’. Se fosse vero, ciò spiegato il celere motivo legato all’uscita dei comunicati di Totti e la Blasi in un annunciavano, separatamente, la fine della loro storia. Dunque sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto Totti a voler uscire allo scoperto con Noemi… allontanando per sempre Ilary? Vedremo. Totti e la Blasi quando stavano insieme avendo ipotizzato una serie tv in stile “Casa Vianello”. Ma questa soap, non voluta ma inevitabile quando si tratta di una coppia sovraesposta, sta prendendo una bruttissima lettura”.

Stando a quanto riportato da Pipol Gossip, Noemi sarebbe stata vista entrare nella clinica privata Mater Dei, tra le migliori strutture in Italia per donne in dolce attesa. Forse potrebbe aver fatto un’altra visita. Ma il rumor nascerebbe da questo fatto. Le notizie su Francesco Totti continuano…