Francesco Totti e il bodyguard per Noemi

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. Sul primo in merito a un video che avrebbe registrato contro Ilary Blasi anche se poi si è rivelato fake. Circa Noemi, invece, sarebbe stato chiarito il rumor sul perché aveva fatto visita alla clinica di Roma. Il motivo non sarebbe stata una sua presunta dolce attesa, ma più semplicemente la visita a un’amica. Oggi, ad ogni modo, si ritorna a parlare della ipotetica fiamma del calciatore per un’altra ragione.

Stando a quanto riporta il sito Gossip e TV il settimanale Nuovo ha pubblicato delle immagini inedite di Noemi al mare. La ragazza è stata avvistata in compagnia di un “robusto accompagnatore“. Secondo le voci di corridoio si tratterebbe di una guardia del corpo messa a disposizione proprio da Totti. Si tratterebbe, infatti, di un bodyguard per dare maggiore serenità e tranquillità nel corso delle vacanze. In questo modo potrà tenere lontani i curiosi e gli occhi indiscreti.

Stando agli ultimi gossip, inoltre, Noemi e Francesco Totti continuerebbero a vedersi di nascosto. Gli incontri avverrebbero su uno yatch, al largo, dove lei è stata vista salire e rimanere per diverse ore. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nel mentre ha anche rivelato che il calciatore e la Blasi si incontreranno presto a Sabaudia:

Cosa sta succedendo in questi giorni tra Totti e Ilary? Per adesso diciamo che il gioco è a bocce ferme. Lui è a Sabaudia, lei è nelle Marche. Ora arriverà a Sabaudia per prendere la più bambina piccola (Isabel ndr). Dopo di che… scordatela. Io credo che a breve ci saranno gli avvocati che scenderanno in campo. Ci sarà una guerra o ci sarà un accordo? Io spero ci sarà un accordo. […]

