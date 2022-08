1 Noemi avvistata nei pressi della villa di Totti

Il Messaggero e Dagospia lanciano nuovi gossip sulla vita privata di Francesco Totti, reduce dalla rottura con l’ormai ex moglie Ilary Blasi. Secondo quanto si apprende dalle due fonti che ne hanno riportato la notizia e gli scatti (QUI LE FOTO) Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex calciatore della Roma, per la prima volta avrebbe deciso di non raggiungere la Sardegna per le vacanze estive.

Sembrerebbe infatti che, nel momento in cui Francesco Totti ha raggiunto la villa di Sabaudia, dandosi così il cambio con Ilary Blasi, sarebbe stato raggiunto proprio da Noemi. La Bocchi avrebbe colto l’occasione di raggiungerlo, ma per non destare sospetti pare si sia trasferita in un residence a San Felice Circeo.

Il sito di Roberto D’Agostino ha fotografato Noemi sulla spiaggia privata e sembrerebbe che dalla medesima, pochi giorni fa, un tender l’avrebbe prelevata e portata su uno yacht, ormeggiato a largo e scomparire per alcune ore. Dagospia e Il Messaggero ipotizzano che Francesco Totti potesse essere lì con lei e che i due stiano adottando qualsiasi tipo di strategia per fronteggiare la presenza dei paparazzi. Ecco un piccolo stralcio:

“Intanto, poco distante, a San Felice Circeo, è stata avvistata la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Top secret la villa in cui alloggia e lo stabilimento che frequenta, ma i paparazzi sono tutti sulle sue tracce per tentare di scattare la prima foto della neo-coppia. Per il momento preferiscono non farsi vedere in pubblico, almeno fino a quando la battaglia legale con Ilary non sarà finita. E finalmente tutti potranno costruirsi un nuovo equilibrio”.

Vedremo ora se Francesco Totti si esporrà e chiarirà la sua posizione, come ipotizzato nelle scorse settimane da Il Corriere della Sera. Intanto ieri ha parlato nuovamente l’amico dell’ex calciatore…